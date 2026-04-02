Сбалансированный уровень гормонов — основа твоего хорошего самочувствия, настроения и даже фигуры.

Гормоны влияют на эмоциональное состояние, работу кишечника, либидо и множество других процессов в организме женщины.

Если не обеспечивать организм необходимыми питательными веществами, он не сможет вырабатывать достаточное количество гормонов. Это может привести к повышенной утомляемости, набору лишнего веса, раздражительности и снижению иммунитета.

Восстановить баланс можно с помощью следующих продуктов:

1. Продукты, богатые белком: пророщенные злаки, бобовые, зерновые, киноа, чечевица, яйца, органически выращенная птица, говядина, свинина, морская рыба.

2. Полезные жиры: кокосовое масло, авокадо, сливочное масло, яичные желтки, орехи.

3. Специи и травы: корица, куркума, красный перец, тмин, чеснок, имбирь.

4. Овощи, богатые антиоксидантами: спаржа, брокколи, зеленые кабачки, цукини, шпинат, листовая капуста, огурцы, кинза.

Эстрогены — одна из самых значимых групп женских половых гормонов. Они оказывают значительное влияние на организм в первой фазе менструального цикла, способствуя нормальному развитию слизистой матки, что облегчает имплантацию оплодотворенной яйцеклетки. Достаточный уровень этих гормонов обеспечивает спокойное вынашивание ребенка во время беременности, тогда как их нехватка может привести к серьезным последствиям, включая бесплодие.

Важно отметить, что при выявленном недостатке эстрогенов применение гормональных препаратов не всегда обязательно. Часто нехватку этого гормона можно компенсировать или скорректировать, добавив в рацион определенные продукты.

Существует два основных направления действий.

Первое — употребление продуктов, способствующих выработке собственного эстрогена. В этом помогут жирные молочные продукты, включая любимое многими мороженое.

Для выработки эстрогенов также важно получать определенные витамины: витамин Е (растительные масла, пророщенная пшеница, фасоль); витамин К (шпинат, тыква, зеленый горошек, яичный желток); а также хорошо известная фолиевая кислота, особенно актуальная для женщин, планирующих беременность. Особое внимание следует уделить жирам животного происхождения, которые содержатся в мясе, молоке и твердых сырах.

Необходимо помнить, что значительная часть эстрогенов вырабатывается подкожно-жировой клетчаткой, поэтому чрезмерная худоба может негативно сказаться на гормональном балансе. В этом случае несколько лишних килограммов могут быть полезны.

Второе — добавление в рацион продуктов, богатых фитоэстрогенами, которые имеют структуру, схожую с эстрадиолом, и благодаря этому действуют подобно женским стероидным гормонам, способствуя нормализации гормонального фона.

Наиболее известным источником пищевых эстрогенов является соя. Если раньше этот продукт не был широко известен, то сегодня в магазинах можно найти множество товаров на ее основе, включая йогурты, муку, сыр, творог (тофу), молоко и соевые заменители мяса.

Зерновые и бобовые культуры занимают второе место по содержанию фитоэстрогенов. Значительное количество этих веществ содержится в ячмене, просе, ржи, бобах, фасоли, горохе, льняном семени и других. Фитоэстрогенами также богаты тыква, морковь, томаты, баклажаны, кофе и пиво. Ежедневное употребление таких продуктов должно быть разумным.

Однако стоит еще раз подчеркнуть, что прежде чем значительно увеличивать потребление продуктов, нормализующих гормональный баланс, в частности уровень эстрогенов, следует прояснить ситуацию с гормональным фоном и проконсультироваться с гинекологом-эндокринологом.

Эта рекомендация также касается выбора фитоэстрогенных лекарственных трав, таких как хмель, солодка, шалфей, клевер, цветы липы, душица, донник и другие. Эффективность траволечения достигается при соблюдении ряда основных принципов:

* травы-фитогормоны не следует употреблять вместе с гормональными препаратами;

нежелателен прием трав во время менструации;

* травяные настои готовятся на водяной бане;

* травы, содержащие фитоэстрогены, в большинстве случаев противопоказаны при беременности;

* регулярный контроль уровня гормонов обязателен.

Эстроген называют гормоном молодости. Его уровень можно повысить в домашних условиях, следуя здоровому образу жизни и правильно питаясь. Тем не менее, не стоит пренебрегать консультацией квалифицированного специалиста. Помните, что избыток стероидных гормонов также может привести к нежелательным последствиям.