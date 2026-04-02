Овсянка является одним из ключевых продуктов в кулинарных традициях как Великобритании, так и Шотландии. Из нее готовят множество блюд, но, пожалуй, самым необычным можно назвать скирли. Это название происходит от слова, которое можно перевести как «скворчать», что связано с характерными звуками, издаваемыми во время приготовления на сковороде.

Что собой представляет это блюдо?

Скирли — это обжаренные овсяные хлопья, щедро приправленные золотистым луком и различными специями. Без преувеличения можно сказать, что полезные свойства овса здесь значительно нивелируются, так как для жарки обычно используют почечное или обычное сало, а также смесь говяжьего жира и сливочного масла.

Изначально скирли применяли как начинку для курицы и гарнир к мясным блюдам из дичи, почек или свинины. Позже кто-то решил, что добавление обжаренного фарша или нарезанной черной колбасы превратит это блюдо в сытное самостоятельное угощение. При этом мясную часть с подливкой подают отдельно, что снова делает скирли гарниром.

Приготовление этого блюда требует определенного мастерства, так как крупу нужно довести до готовности на сковороде без предварительного отваривания, не пересушивая при этом.

Основная специя скирли — тимьян. Для человека, не знакомого с шотландской или ирландской кухней, его количество может показаться чрезмерным. Интересно, что историки до сих пор не пришли к единому мнению о том, где именно был впервые разработан этот рецепт — в Шотландии или Ирландии. В любом случае, в обоих регионах его любят одинаково.

Состав и калорийность

Базовый рецепт скирли, даже без добавления мяса и других аппетитных ингредиентов, имеет довольно высокую энергетическую ценность — более 130 ккал на 100 г. Если не учитывать жиры, основную часть занимают медленные углеводы, которые обеспечивают организм постепенно вырабатываемой энергией. Это блюдо также богато витаминами Е, А и группы В, а также магнием, железом и фосфором.

Традиционный рецепт

Для приготовления оригинальной овсянки скирли по рецепту из шотландских гор понадобятся следующие ингредиенты:

180 г мелких овсяных хлопьев;

150 г репчатого лука;

150 г говяжьего жира и/или сливочного масла;

50 г сливочного масла;

1 ч. л. сухого тимьяна;

0,5 ч. л. соли;

450 г фарша из говядины и свинины;

450 мл овощного или мясного бульона;

0,5 ч. л. смеси черного и белого молотого перца.

Процесс приготовления выглядит следующим образом:

1. Мелко нарезать репчатый лук.

2. В толстостенной сковороде разогреть 50 г сливочного масла и обжарить 50 г лука до золотистого цвета — это займет около 3-5 минут.

3. Добавить фарш в сковороду и, постоянно помешивая, обжаривать в течение 8-10 минут, разбивая на мелкие кусочки.

4. Влить бульон к фаршу, добавить соль и перец, уменьшить огонь до минимума и тушить, не накрывая крышкой, 25-30 минут. На этом приготовление мясной подливки завершено.

5. Оставшийся лук выложить на другую сковороду с предварительно разогретым жиром или маслом. Если используется жир, его нужно мелко нарезать перед добавлением на сковороду. Обжарить лук на медленном огне 8-10 минут.

6. К луку добавить овсяные хлопья, тимьян, посолить и поперчить. Не прекращая помешивать, готовить хлопья 5-7 минут.

Важно помнить, что скирли следует подавать и употреблять в горячем виде.

Источник: dietology.pro