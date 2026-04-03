В рационе каждого человека, который ответственно относится к своему питанию, крупы должны присутствовать ежедневно.

Однако для того чтобы они принесли максимальную пользу, важно правильно их выбирать.

При покупке рисa обратите внимание на его цвет. Он должен быть однородным. Если в упаковке есть желтые рисинки, это может свидетельствовать о нарушении условий хранения, вероятно, рис хранился в условиях повышенной влажности.

«Убедитесь, что в упаковке минимальное количество дробленых зёрен. Более прозрачные зерна будут более рассыпчатыми после приготовления», — отмечает эксперт.

Гречка является одной из самых полезных круп. Предпочитайте крупу светло-коричневого цвета, при этом все зёрна должны быть одинакового оттенка.

Также проверьте, чтобы в упаковке было как можно меньше колотых и дробленых зёрен, а также соринок.

Манка часто используется для детского питания, поэтому к ее выбору стоит подходить особенно внимательно. Перед покупкой встряхните упаковку и внимательно осмотрите ее на наличие жучков или мусора.

Отдавайте предпочтение сорту М — она обычно имеет белый или едва заметный кремовый оттенок. Такая крупа при варке получается более мягкой и нежной.

Манка сорта Т имеет более желтый цвет и отличается твердостью. Иногда производители смешивают разные сорта.

Перловка также является источником полезных веществ. Выбирайте упаковки с крупинками примерно одинакового размера и старайтесь избегать темных зерен.

При покупке ячневой крупы обращайте внимание не только на цвет (он должен быть желто-серым), но и на отсутствие примесей. В упаковке не должно быть комков.