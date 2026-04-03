Фаршированные яйца популярны во всем мире, а в таком ярком варианте их точно захотят попробовать все.

С приходом весны возникает желание готовить простые и легкие блюда. Прекрасным дополнением к праздничному столу станет быстрое и легкое угощение из яиц. Об этом сообщает сайт Shuba.

Ингредиенты:

яйца куриные - 5 шт.

шпинат - 100 г

майонез 72% - 60 г

лимонный сок - 1 ст.л

соль и черный молотый перец - по вкусу

рафинированное подсолнечное масло - 1 ст.л

Способ приготовления

1. Сначала сварите яйца вкрутую, охладите их в ледяной воде и аккуратно очистите. Затем разрежьте яйца пополам и отделите желтки в отдельную миску.

2. Далее промойте листья шпината и отрежьте стебли. Разогрейте сковороду, добавьте ложку растительного масла, положите шпинат и готовьте на среднем огне, пока он не станет мягким.

Если используете замороженный шпинат, дайте ему разморозиться, а затем доведите до кипения на сковороде.

3. Слейте лишнюю жидкость со шпината, добавьте его в миску с желтками, затем добавьте майонез и тщательно разомните смесь вилкой или взбейте погружным блендером.

4. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу.

5. Заполните половинки вареных белков полученной начинкой, используя ложку или кондитерский мешок.

6. Украсить закуску можно листочками шпината.

Источник: 1001sovet