Чай сегодня является одним из самых распространенных и доступных напитков, который мы можем наслаждаться несколько раз в день. Многие из нас привыкли добавлять в него лимон и мяту, но на самом деле существует множество других продуктов, которые могут обогатить вкус и пользу чая. Обратите внимание на эти добавки, чтобы сделать ваш напиток не только вкусным, но и полезным, сообщает Womanhit.

Ягоды

Ягоды придают чаю яркий и насыщенный цвет. Особенно полезными являются шиповник, клюква, брусника, черная смородина и малина. Облепиха, богатая витаминами группы В, С, Е, К, РР, а также железом и марганцем, помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммунную систему.

Смешав несколько видов ягод, вы получите настоящий витаминный коктейль. Заварите 100 граммов шиповника в термосе на 10–12 часов, затем добавьте немного облепихи и толченой клюквы. Смешайте с сахаром или медом и дайте настояться. Можно добавить щепотку шалфея или мускатного ореха для аромата.

Зверобой

Эта ароматная трава содержит аскорбиновую и никотиновую кислоты, каротин, токоферол, холин, фитонциды, дубильные и смолистые вещества, а также флавоноиды (например, рутин и кверцетин). Благодаря своему богатому составу зверобой используется как антибактериальное, антисептическое, болеутоляющее и ранозаживляющее средство.

Чабрец

Чабрец — еще одно растение, которое придаст вашему чаю аромат и вкус. Оно содержит эфирные масла, которые эффективно помогают при бронхите и других заболеваниях дыхательных путей, а также при простудах и гриппе. Чабрец обладает антибактериальными, антисептическими и отхаркивающими свойствами, а также помогает предотвратить анемию благодаря высокому содержанию железа.

Имбирь

Корень имбиря богат витаминами группы В, А, С, аминокислотами, железом, калием, фосфором, цинком и магнием. Он эффективно борется с простудами, укрепляет иммунитет, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, очищает печень и разжижает кровь. Эфирные масла имбиря ускоряют обмен веществ, что способствует снижению веса. Кроме того, имбирь является мощным афродизиаком.

Кардамон

Эта специя популярна в Индии и широко используется в аюрведе. Плоды кардамона содержат витамины группы В, А, С, Е, а также кальций, магний, цинк, медь, фосфор, марганец и железо, что делает их высокоэффективными противовирусными и антибактериальными средствами. Кардамон помогает при заболеваниях легких, щитовидной железы и органов пищеварения, а также при вирусных и бактериальных инфекциях. Эфирные масла, такие как лимонен, терпинеол и цинеол, могут быть полезны в лечении рака. Чай с кардамоном также отлично бодрит.