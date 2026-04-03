Ужин в горшочках можно приготовить из тех продуктов, которые имеются в вашем холодильнике. Вы можете использовать несколько маленьких горшочков или один большой. Это быстро, просто и экономично!

Ингредиенты:

мясо (свинина) - 400 г

картофель - 2 шт. (240 г)

кабачок - 1 шт. (200 г)

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт. (70 г)

перец болгарский - 1 шт.

грибы (шампиньоны) - 4 шт.

горошек зелёный - 80 г

чеснок свежий - 4 зубчика

соль - по вкусу

перец чёрный молотый - по вкусу

паприка молотая - 2 ч.л.

итальянские травы - 1 ч.л.

растительное масло

сыр - 70 г

Способ приготовления:

1. Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Я использовала 400 г свинины. Перекладываем в миску, добавляем соль и чёрный молотый перец по вкусу, тщательно перемешиваем.

2. Если вы решили использовать курицу, её можно добавлять одновременно с овощами, а свинине лучше дать немного времени для приготовления. В каждый горшочек наливаем немного растительного масла, выкладываем кусочки мяса и накрываем крышками.

3. Отправляем горшочки в духовку. Не включаем духовку заранее, а нагреваем её вместе с горшочками, чтобы избежать резкого перепада температур. Устанавливаем температуру на 180 градусов и томим мясо в течение 15-20 минут, пока нарезаем овощи.

4. Для этого блюда подойдут любые овощи, которые есть у вас под рукой. Лук нарезаем кубиками, не мельчим. У кабачка отрезаем концы и нарезаем на маленькие кусочки. Все нарезанные овощи складываем в миску.

5. Далее нарезаем болгарский перец на кубики. Затем берем картофель и морковь. Шампиньоны также нарезаем кубиками и добавляем к остальным овощам. Кладём замороженный зелёный горошек и добавляем специи.

6. Соль и чёрный молотый перец добавляем по вкусу, также добавляем 2 ч.л. молотой паприки и 1 ч.л. итальянских трав. Специи можно использовать любые. Вливаем немного растительного масла и хорошо перемешиваем.

7. Тем временем прошло 20 минут, достаем горшочки из духовки. Раскладываем овощи поверх мяса, а сверху кладём тонко нарезанный чеснок. На каждый горшочек добавляем по одному зубчику чеснока.

8. Накрываем крышками и возвращаем в духовку, температура остаётся прежней, 180 градусов, запекаем овощи с мясом в течение 30-40 минут.

9. Если остались лишние овощи, их можно запечь в керамических формах. Смазываем их растительным маслом, раскладываем овощи и накрываем фольгой. Этот вариант будет без мяса, но с сыром.

10. Прошло 40 минут, достаем горшочки, а формы с овощами ставим запекаться на 20 минут. Затем снимаем фольгу, присыпаем тёртым сыром и отправляем овощи в духовку ещё на 10 минут. Овощи под сыром получаются не менее вкусными, с нежным сливочным вкусом.

Такой ужин или обед очень удобен в приготовлении, можно экспериментировать с набором продуктов. Получается очень вкусно и сытно, не нужно долго стоять у плиты. Кроме того, в горшочках можно приготовить невероятно вкусную гречку с мясом и луком.

Источник: mediasole