Можно ли употреблять сыр при высоком уровне холестерина?

Дата публикации: 04.04.2026
Высокий холестерин часто связан с употреблением насыщенных жиров, которые присутствуют в молочных продуктах, таких как сыр. Если вы беспокоитесь о риске сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, стоит ли включать сыр в свой рацион?

 

Британский фонд сердца (BHF) утверждает, что «не следует полностью исключать сыр из своего питания», однако рекомендуется употреблять его «умеренно».

Разные виды сыра содержат различное количество насыщенных жиров. Знаете ли вы, какие сыры предпочтительнее, если у вас высокий уровень холестерина? К сырам с наименьшим содержанием насыщенных жиров (на 100 г) относятся:

Обезжиренный творог (1 г)

Творог (2 г)

Рикотта (5 г)

Среди сыров с высоким содержанием насыщенных жиров выделяются:

Маскарпоне (29 г)

Чеддер, Дабл Глостер и другие твердые сыры (22 г)

Пармезан (19 г)

Бри, панир и мягкий козий сыр содержат 18 г насыщенных жиров на 100 г.

Эдам имеет 16 г насыщенных жиров, в то время как камамбер, фета и моцарелла содержат 14 г насыщенных жиров на 100 г.

Кроме того, сыр может содержать значительное количество соли, что способствует повышению артериального давления и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

BHF добавил:

«Снижение содержания жира не всегда означает отсутствие холестерина; это просто указывает на 25 процентов меньше жира по сравнению с оригиналом. Обязательно проверяйте этикетку, чтобы определить, является ли содержание жира высоким (более 17,5 г / 100 г), средним (3,1–17,5 г / 100 г) или низким (3 г или менее / 100 г).

