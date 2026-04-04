Стрессы и депрессия стали неотъемлемой частью жизни современного человека, особенно в условиях городской суеты. Согласно статистике, каждый шестой житель планеты страдает от депрессии. Интересно, что весной количество людей с подавленным настроением увеличивается. Многие из нас пытаются справиться с плохим настроением, заедая его различными лакомствами, что, к сожалению, не только не решает проблему, но и приводит к набору веса.

Депрессия мешает наслаждаться жизнью

Специалисты в области диетологии советуют придерживаться определенной диеты в периоды стресса и депрессии. Это поможет не только улучшить настроение, но и решить проблему с избыточным весом.

Симптомы депрессии:

- Постоянная усталость и сонливость

- Ранние пробуждения и плохое самочувствие по утрам

- Снижение сексуального влечения

- Отсутствие аппетита или, наоборот, переедание

- Озлобленность на окружающий мир

- Панические атаки без видимой причины

- Чувство бессилия и невозможности что-либо изменить в жизни

- Проблемы с концентрацией

- Беспричинные слезы.

Какие продукты помогают справиться со стрессом?

Исследования показывают, что пища, которую мы употребляем, оказывает значительное влияние на процессы в головном мозге. Некоторые продукты способны поднимать настроение, в то время как другие могут его подавлять.

Для борьбы со стрессом организму необходимы витамины

1. Продукты, богатые витаминами группы В и триптофаном

Витамины группы В являются мощными союзниками в борьбе со стрессом. Никотиновая кислота (В3) способствует синтезу белков и жиров, а также помогает высвобождать энергию из калорийных продуктов. Таким образом, употребление пищи, богатой никотиновой кислотой, снижает усвоение лишних калорий. Выработка витамина В3 зависит от аминокислоты триптофана, которая, по мнению специалистов, незаменима в процессе похудения. Рекомендуются следующие продукты: телятина, утка (включая субпродукты), нежирная морская рыба, яичный желток, молочные продукты с низким содержанием жира, грибы, темно-зеленые овощи, все виды бобовых, неочищенный рис, арахис, грецкие, земляные и кедровые орехи, бананы, финики.

Суточная норма триптофана для организма, находящегося в состоянии стресса, составляет 1 грамм. В 100 граммах голландского сыра содержится 790 мг триптофана, в телятине – 230 мг, в гречке – 180 мг, в нежирном твороге – 210 мг.

2. Продукты, содержащие кальций

Продукты, богатые кальцием, помогают справиться с угнетенным состоянием и избыточным весом. Поэтому важно ежедневно включать в рацион свежую зелень, молочные и кисломолочные изделия, овсянку и орехи. Организм должен получать не менее 1 грамма кальция в день, а беременные женщины – 2 грамма. Наиболее богата кальцием трава просвирник, содержащая около 540 мг кальция на 100 грамм. 100 граммов молочных продуктов обеспечивают 118-124 мг кальция, а зелень петрушки – 250 мг.

3. Магний

Магний выступает в роли природного транквилизатора. Для укрепления нервной системы необходимо потреблять около 350 мг магния в день. Высокое содержание этого минерала наблюдается в кориандре, базилике, шалфее (как в свежем, так и в сушеном виде), темно-зеленых овощах, бобовых, неочищенных злаках, особенно в проростках, а также в гречке (не жареной) и рисовых отрубях. Однако усвоению магния препятствует избыток кофеина, жиров, натрия, фосфора и кальция в рационе. Поэтому следует ограничить потребление жиров и кофеина. Что касается кальция и фосфора, содержащихся в рыбе (источнике триптофана), то их можно получать из других продуктов, сочетая их таким образом, чтобы в одном приеме пищи не совпадали продукты, богатые двумя минералами.

Отказ от кофеина

Хотя черный крепкий чай и кофе могут ускорять метаболизм и способствовать сжиганию жира, они также усиливают чувство голода. Поэтому во время диеты рекомендуется отказаться от напитков, содержащих большое количество кофеина и танина.

Вместо этого можно наслаждаться травяными и фруктовыми чаями, которые станут дополнительным источником полезных веществ и помогут избежать чувства голода. Черный шоколад также следует исключить. Полезной альтернативой станут курага, финики, изюм и другие сухофрукты.

Продукты-антидепрессанты для улучшения настроения

Примерное меню диеты для борьбы с депрессией

Завтрак: омлет со шпинатом, цельнозерновой хлеб, травяной чай.

Второй завтрак: банан, травяной чай.

Обед: куриный суп с фасолью /или суп из потрошков со специями, телятина с гречкой и брокколи на пару, фруктовый чай.

Полдник: творог (или кефир), фруктовый чай.

Перекус: орехи, сухофрукты.

Ужин: рыба на гриле, салат из зеленых овощей, травяной чай.

Несколько недель такой диеты помогут избавиться от депрессии и улучшить общее состояние, а также способствуют снижению веса.