Польза — это не только о овощах, крупах и рыбе. Исследования показывают, что сладости также могут выполнять роль пребиотиков, поддерживая наш организм.

Одним из ключевых принципов здорового питания является разнообразие. На вашем столе должны присутствовать овощи, фрукты, мясо, злаки и другие продукты. Диетологи подчеркивают, что не стоит делить еду на «плохую» и «хорошую». Можно наслаждаться всем, если соблюдать меру и помнить о физической активности, сообщает Doctorpiter.

Австралийские исследователи провели эксперимент, который подтвердил, что темный шоколад можно и нужно добавлять в повседневный рацион!

Специалисты изучили пищевые привычки здоровых людей и их медицинские данные. Выяснилось, что разнообразие и количество кишечных бактерий увеличивались, когда участники эксперимента употребляли шоколад с 85%-ным содержанием какао.

«Вероятно, это связано с тем, что какао действует как пребиотик, который не переваривается до тех пор, пока не попадет в толстый кишечник, где способствует росту полезных бактерий», — поясняют ученые.

Кроме того, темный шоколад способствует выработке полезных жирных кислот, таких как изомасляная и изовалериановая кислоты. Эти вещества улучшают пищеварение и общую функцию ЖКТ.

«Чем выше содержание какао, тем меньше сахара в шоколаде. Я рекомендую выбирать плитки с содержанием не менее 70% бобов. Такой шоколад богат антиоксидантами и, как бонус, помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также сохраняет молодость», — комментирует врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Еще один приятный момент для любителей темного шоколада: этот продукт положительно влияет на когнитивные функции. Исследования показали, что люди, употребляющие именно темный шоколад, лучше концентрируются и быстрее решают логические задачи.

Однако не забывайте о мере, напоминает Зухра Павлова. Достаточно съедать 1-2 дольки шоколада в день. Чтобы продлить удовольствие, медленно рассасывайте кусочек.

С чем лучше всего сочетать шоколад

Темный шоколад богат флаванолами — растительными соединениями, которые приносят пользу здоровью. Одним из главных преимуществ является то, что лакомство может помочь снизить артериальное давление. Поэтому 2-3 дольки в день будут полезны, особенно для людей с гипертонией.