Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вкусное и полезное блюдо: минтай в томатном соусе

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Минтай в томатном соусе — это простое и аппетитное блюдо, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Кроме того, оно обладает высокой питательной ценностью, что особенно актуально в зимний период. Диетологи рекомендуют увеличивать потребление морепродуктов в холодное время года. Минтай, знакомый многим с советских времен, как раз сейчас станет отличным выбором. Приступим к готовке?

 

Ингредиенты:

4 филе минтая;
2 столовые ложки муки;
2 столовые ложки растительного масла;
1 луковица;
1 морковь;
1 банка томатной пасты (250 г);
1 стакан воды;
соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Разморозьте рыбу, тщательно промойте и обсушите. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте овощи до золотистого цвета.

Добавьте томатную пасту и воду, тщательно перемешайте. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 3-5 минут. Приправьте соус солью, перцем и специями по вкусу.

Обваляйте филе минтая в муке и обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотистого оттенка. Затем добавьте обжаренную рыбу в соус и тушите на медленном огне около 20 минут.

Минтай в томатном соусе лучше всего подавать с рисом или картофельным пюре.

Полезные свойства продукта

Минтай является отличным источником белка, необходимого для роста и восстановления тканей, а также для поддержания здоровья волос и ногтей.

Он содержит витамин А, который важен для здоровья глаз и кожи, а также витамин D, способствующий усвоению кальция и поддержанию здоровья костей. В составе минтае присутствует витамин В12, необходимый для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток.

Минтай богат йодом и селеном — мощным антиоксидантом, который защищает организм от свободных радикалов, способствующих повреждению клеток и развитию различных заболеваний.

Кроме того, минтай содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить уровень холестерина в крови, уменьшить воспалительные процессы и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео