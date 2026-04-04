Минтай в томатном соусе — это простое и аппетитное блюдо, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Кроме того, оно обладает высокой питательной ценностью, что особенно актуально в зимний период. Диетологи рекомендуют увеличивать потребление морепродуктов в холодное время года. Минтай, знакомый многим с советских времен, как раз сейчас станет отличным выбором. Приступим к готовке?

Ингредиенты:

4 филе минтая;

2 столовые ложки муки;

2 столовые ложки растительного масла;

1 луковица;

1 морковь;

1 банка томатной пасты (250 г);

1 стакан воды;

соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Разморозьте рыбу, тщательно промойте и обсушите. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте овощи до золотистого цвета.

Добавьте томатную пасту и воду, тщательно перемешайте. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 3-5 минут. Приправьте соус солью, перцем и специями по вкусу.

Обваляйте филе минтая в муке и обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотистого оттенка. Затем добавьте обжаренную рыбу в соус и тушите на медленном огне около 20 минут.

Минтай в томатном соусе лучше всего подавать с рисом или картофельным пюре.

Полезные свойства продукта

Минтай является отличным источником белка, необходимого для роста и восстановления тканей, а также для поддержания здоровья волос и ногтей.

Он содержит витамин А, который важен для здоровья глаз и кожи, а также витамин D, способствующий усвоению кальция и поддержанию здоровья костей. В составе минтае присутствует витамин В12, необходимый для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток.

Минтай богат йодом и селеном — мощным антиоксидантом, который защищает организм от свободных радикалов, способствующих повреждению клеток и развитию различных заболеваний.

Кроме того, минтай содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают снизить уровень холестерина в крови, уменьшить воспалительные процессы и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.