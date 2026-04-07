Карпаччо из авокадо с помидорами и грибами вешенками

Дата публикации: 07.04.2026
Классическое карпаччо, названное в честь знаменитого венецианского художника, традиционно состоит из тонко нарезанных кусочков сырой говядины, приправленных оливковым маслом, уксусом и сливочным соусом. В настоящее время существует множество его необычных вариаций. В этом рецепте мы предлагаем вегетарианское карпаччо из авокадо, которое на первый взгляд может показаться простым, но благодаря вешенкам обладает своей уникальной изюминкой.

 

Ингредиенты

На 4 порции:

помидоры: 3 шт.
кедровый орех: 60 г.
авокадо: 2 шт.
вешенки: 300 г.
лук: 1 шт.
лайм: 1 шт.
оливковое масло: 4 ст. л.
зубчик чеснока: 1 шт.
базилик: 2 стебля
соль и перец: по вкусу
25 мин.

Приготовление

Шаг 1. Обжарьте кедровые орехи в сухой антипригарной сковороде, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Дайте остыть.

Шаг 2. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите и нарежьте тонкими дольками.

Шаг 3. Выложите дольки авокадо на тарелку и сбрызните лимонным соком. Затем опустите помидоры в кипящую воду, после чего процедите, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Поместите их в небольшую миску, приправьте солью и перцем, добавьте 2-3 столовые ложки оливкового масла и перемешайте. Разложите томаты на ломтики авокадо.

Шаг 4. Протрите вешенки бумажной салфеткой и обрежьте стебли. Если грибы крупные, нарежьте их на кусочки.

Шаг 5. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Нагрейте оставшееся масло в сковороде и обжарьте лук до мягкости.

Шаг 6. Добавьте грибы и чеснок, готовьте, помешивая, в течение 5 минут.

Шаг 7. Выложите на карпаччо из авокадо обжаренные вешенки, поджаренные кедровые орехи и свежие листья базилика. Полейте оставшимся соком лайма, приправьте перцем и подавайте к столу.

