Классическое карпаччо, названное в честь знаменитого венецианского художника, традиционно состоит из тонко нарезанных кусочков сырой говядины, приправленных оливковым маслом, уксусом и сливочным соусом. В настоящее время существует множество его необычных вариаций. В этом рецепте мы предлагаем вегетарианское карпаччо из авокадо, которое на первый взгляд может показаться простым, но благодаря вешенкам обладает своей уникальной изюминкой.
Ингредиенты
На 4 порции:
помидоры: 3 шт.
кедровый орех: 60 г.
авокадо: 2 шт.
вешенки: 300 г.
лук: 1 шт.
лайм: 1 шт.
оливковое масло: 4 ст. л.
зубчик чеснока: 1 шт.
базилик: 2 стебля
соль и перец: по вкусу
25 мин.
Приготовление
Шаг 1. Обжарьте кедровые орехи в сухой антипригарной сковороде, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Дайте остыть.
Шаг 2. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите и нарежьте тонкими дольками.
Шаг 3. Выложите дольки авокадо на тарелку и сбрызните лимонным соком. Затем опустите помидоры в кипящую воду, после чего процедите, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Поместите их в небольшую миску, приправьте солью и перцем, добавьте 2-3 столовые ложки оливкового масла и перемешайте. Разложите томаты на ломтики авокадо.
Шаг 4. Протрите вешенки бумажной салфеткой и обрежьте стебли. Если грибы крупные, нарежьте их на кусочки.
Шаг 5. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Нагрейте оставшееся масло в сковороде и обжарьте лук до мягкости.
Шаг 6. Добавьте грибы и чеснок, готовьте, помешивая, в течение 5 минут.
Шаг 7. Выложите на карпаччо из авокадо обжаренные вешенки, поджаренные кедровые орехи и свежие листья базилика. Полейте оставшимся соком лайма, приправьте перцем и подавайте к столу.
Оставить комментарий