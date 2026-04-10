Эти рекомендации по питанию от ревматологов не заменяют медикаменты, но могут оказать влияние на течение ревматических заболеваний.

Ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева — это лишь небольшая часть обширного списка ревматических заболеваний, при которых из-за нарушений в иммунной системе страдает соединительная ткань.

Кроме медикаментозного лечения, важным аспектом для пациентов с ревматическими болезнями является правильное питание.

«Диета может модулировать иммунный и воспалительный ответ, а также изменять риск сердечно-сосудистых заболеваний», — утверждают специалисты.

В связи с этим французское общество ревматологов разработало основные принципы питания для пациентов с ревматическими заболеваниями.

1. Снижайте вес

Это поможет контролировать активность ревматического заболевания.

«Исследования показали, что пациенты, потерявшие более 5% массы тела, в четыре раза чаще достигают минимальной активности болезни», — отмечают ревматологи.

Кроме того, снижение веса благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе, которая особенно подвержена риску у пациентов с ревматическими заболеваниями.

2. Не отказывайтесь от глютена

Употребление продуктов, содержащих глютен, способствует снижению частоты сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

3. Избегайте голодания и отказа от мяса

Нет доказательств того, что голодание или вегетарианская диета облегчают суставные симптомы.

4. Не исключайте молочные продукты

При ревматических заболеваниях увеличивается риск остеопороза. Молочные продукты являются основным источником кальция, который влияет на минеральную плотность костей.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение кисломолочным продуктам, которые легче усваиваются. Одно из исследований показало, что регулярное употребление кисломолочных продуктов снижает риск переломов бедра на 13%.

5. Включите омегу-3

2-3 грамма рыбьего жира в день помогают облегчить симптомы ревматоидного артрита и других ревматических заболеваний.

6. Следуйте средиземноморской диете

Она помогает уменьшить суставные симптомы и существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из исследований с участием 7447 пациентов показало, что средиземноморская диета с добавлением оливкового масла снижает частоту сердечно-сосудистых катастроф на 30%.

7. Не полагайтесь на витамины

«Нет смысла назначать витамины (B9, D, E, K) или микроэлементы (селен и цинк) при ревматических заболеваниях. Тем не менее, достаточный уровень витамина D по-прежнему важен для предотвращения или лечения риска переломов при его дефиците», — подчеркивают французские ревматологи.

8. Не ожидайте эффекта от пробиотиков

Врачи не рекомендуют использовать пробиотики для контроля активности ревматических заболеваний. На данный момент нет подтвержденных данных об их эффективности.

9. Употребляйте специи

Некоторые добавки (шафран, корица, чеснок, имбирь, сезамин, концентрат граната), обладающие противовоспалительными свойствами, могут помочь снизить активность ревматоидного артрита.

Ревматологи подчеркивают: диета не заменит медикаментозное лечение, но она может дополнить терапию. Если у пациента есть другие рекомендации по питанию, касающиеся сопутствующих заболеваний, следует придерживаться их.