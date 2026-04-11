Состояние и функционирование человеческого организма напрямую зависят от рациона питания. Пища влияет на множество реакций в нашем теле, особенно на гормональный фон. Когда человек употребляет продукты, способствующие чувству лени, гормоны могут выходить из равновесия. Чтобы избежать усталости и повысить уровень энергии, стоит ограничить следующие 11 продуктов.

Неполезные продукты

Куриные наггетсы, картошка фри, пицца и гамбургеры, хотя и приносят чувство насыщения, не обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Эти нездоровые продукты часто содержат насыщенные и трансжиры, переработанные углеводы и избыток сахара. Поэтому их регулярное употребление может снизить уровень энергии и вызвать хроническую усталость.

Обработанные продукты

Множество упакованных продуктов содержит вредные компоненты, такие как трансжиры и глутамат натрия, а также высокое содержание соли, используемой как консервант и усилитель вкуса. Частично гидрогенизированные продукты могут негативно влиять на когнитивные функции мозга, вызывая чувство лени и блокируя важные гормоны организма.

Крахмалистые продукты

Продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, выпечка, макароны, изделия из рафинированной муки) содержат углеводы, которые на самом деле состоят из обогащенной пшеницы, что может привести к недостатку энергии. Эти углеводы быстро расщепляются на глюкозу, что вызывает резкий рост уровня сахара в крови и, как следствие, повышенную секрецию инсулина. Это может привести к резкому снижению уровня сахара в крови, вызывая чувство усталости и сонливости.

Продукты с искусственными подсластителями

При употреблении сладких продуктов уровень сахара в крови резко возрастает, что приводит к увеличению выделения инсулина поджелудочной железой. Вскоре инсулин снижает уровень сахара в крови, оставляя человека в состоянии усталости или лени. Чтобы избежать этого эффекта, старайтесь сочетать сладости с полноценным питанием.

Продукты с высоким содержанием магния

Продукты, богатые магнием, такие как бананы, тыквенные семечки и палтус, могут вызывать чувство усталости, лени или головокружения. Магний расслабляет мышцы и влияет на уровень энергии в организме.

Жирная пища

Продукты с высоким содержанием жиров (мясо, цельное молоко, выпечка, жареная пища, сливочные соусы) могут вызывать усталость и лень, а также способствовать набору веса. Это связано с тем, что жирные продукты труднее усваиваются, что приводит к чувству усталости и сонливости. Поэтому лучше употреблять их в небольших количествах в рамках сбалансированной диеты.

Продукты, содержащие мелатонин

Вишня и вишневый сок являются естественными источниками мелатонина, гормона, вызывающего сонливость и лень. Поэтому лучше употреблять эти продукты вечером, а не в течение дня.

Лосось, несмотря на высокое содержание Омега-3 жирных кислот и белка, также богат мелатонином, что может вызывать чувство усталости. Красное мясо, хотя и является хорошим источником железа, также может вызывать сонливость, поэтому его употребление в дневное время может привести к чувству лени и усталости.

Листья салата содержат лактуцин, природное седативное средство, которое оказывает успокаивающее действие на мозг. Это может привести к чувству усталости в течение дня.

Индейка содержит триптофан, предшественник серотонина, гормона, отвечающего за хорошее настроение. Когда индейка употребляется с углеводами, серотонин превращается в мелатонин, что может вызвать сонливость и чувство лени на протяжении всего дня.

Источник: sovets