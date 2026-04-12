Эксперименты с алкоголем в космосе. Что это было?

Дата публикации: 12.04.2026
Эксперимент с вином Château Pétrus (урожая 2000 года) проводился стартапом Space Cargo Unlimited.

В ноябре 2019 года 12 бутылок элитного напитка отправили на МКС, где они выдерживались 14 месяцев. В марте 2021 года в Бордо на дегустации эксперты отметили, что «космическое вино» заметно отличалось от земных образцов того же года: оно сохранило больше свежести, приобрело кирпично-розовый оттенок и новые ароматы, напоминающие лепестки роз и костер. Ученые связали это с ускоренным старением в условиях микрогравитации и радиации, которые изменили химические связи танинов.

Эксперимент с виски проводила шотландская винокурня Ardbeg с 2011 по 2014 год. На орбиту отправили не целые бутылки, а флаконы с дистиллятом и частицами обожженного дуба. Исследование показало, что в невесомости процесс экстракции древесных веществ идет иначе: частицы дуба не оседают, а постоянно контактируют со спиртом.

В итоге «космический виски» приобрел гораздо более интенсивный дымный и смолистый аромат с нотками антисептиков и копченой рыбы, что сильно отличалось от мягких фруктовых оттенков земного аналога.

