Сегодня мы приготовим знаменитое во всем мире блюдо – запеканку с фаршем, баклажанами и соусом бешамель. Это греческая мусака, которая порадует вас своим насыщенным вкусом и сытностью.

Ингредиенты:

фарш (говяжий) - 500 г

баклажаны - 2 шт. (550 г)

картофель - 5-7 шт.

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

корица молотая - 1/3 ч.л.

томатная паста - 1 ст.л.

томаты в собственном соку - 400 г

сахар - 1 ч.л.

орегано сушеный - 1/2 ч.л.

сливочное масло - 1 ч.л.

растительное масло - для жарки

Соус бешамель:

сливочное масло - 30 г

мука - 3 ст.л.

молоко - 500 мл

соль - по вкусу

мускатный орех молотый - 1/3 ч.л.

яйца - 2 шт.

сыр (пармезан) - 60 г

Приготовление:

1. Начнем с баклажанов. Удаляем хвостики и нарезаем их кружочками толщиной около 1 см. Если у вас большой баклажан, достаточно одного, в противном случае используйте два средних. Все овощи для запеканки необходимо обжарить, однако баклажаны лучше запечь, так как они впитывают много масла.

2. Противень смазываем маслом, выкладываем кружочки баклажанов, посыпаем солью, черным молотым перцем и сушеным орегано, а затем сбрызгиваем оливковым маслом. С помощью кисточки равномерно распределяем специи и ставим запекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

3. Тем временем подготовим мясной соус. Нарезаем кубиками одну крупную луковицу и измельчаем два зубчика чеснока. В сковороду наливаем немного растительного масла, добавляем лук и пассируем его в течение минуты, затем добавляем чеснок и обжариваем еще минуту. После этого добавляем фарш. В этом рецепте используется говяжий фарш, но традиционно мусаку готовят с бараниной.

4. Обжариваем фарш на умеренном огне 5-7 минут, постоянно помешивая и разбивая его лопаткой. Затем добавляем по вкусу соль и черный молотый перец, а также 1/3 ч.л. молотой корицы. Перемешиваем и добавляем 1 ст.л. томатной пасты, немного обжариваем ее для более яркого вкуса соуса.

5. Далее выливаем 400 г томатов в собственном соку. Используйте нарезанные томаты. Перемешиваем и добавляем 1 ч.л. сахара для балансировки вкуса. Снова перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на слабом огне 25-30 минут.

6. К этому времени баклажаны уже готовы. Достаем их из духовки и отставляем в сторону. Подготовим картофель, нарезая его кружочками толщиной 0,5 см и обжаривая с обеих сторон до легкого золотистого цвета. Доводить до полной готовности не нужно. Перекладываем картофель на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

7. Я предпочитаю жарить на смеси растительного и сливочного масла, так картофель приобретает нежный сливочный вкус. Теперь приготовим соус бешамель. В кастрюле растапливаем небольшой кусочек сливочного масла и добавляем 3 ст.л. муки. Интенсивно помешивая, обжариваем муку на слабом огне в течение 30 секунд, затем вливаем 500 мл молока, добавляя его частями.

8. Увеличиваем огонь и доводим молоко до кипения. Добавляем соль по вкусу и 1/3 ч.л. молотого мускатного ореха. Перемешиваем и варим соус до загустения в течение 2-3 минут.

9. Выключаем плиту, разбиваем в соус 2 яйца, перемешиваем и добавляем 60 г сыра. У меня пармезан, но также подойдет моцарелла. Соус бешамель готов. В это время мясной соус тоже готов, поэтому можем приступить к сборке блюда.

10. В форму для запекания первым слоем выкладываем картофель, затем равномерно распределяем мясной соус и кладем запеченные баклажаны. Заливаем все соусом бешамель и слегка посыпаем сыром для образования красивой золотистой корочки. Ставим мусаку запекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

После запекания достаем блюдо из духовки и даем ему постоять 10-15 минут. Нарезаем на порции и подаем, украсив веточкой свежей петрушки. Это сытное, вкусное и ароматное блюдо!

