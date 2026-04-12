Неподходящая температура пищи и напитков может негативно сказаться на здоровье человека и вызвать серьезные нарушения в организме.

Исследования показали, что температура блюд и напитков считается критически высокой, если она превышает 60 градусов. В таких случаях существует высокая вероятность повреждения слизистой оболочки пищеварительного тракта, что может привести к развитию рака пищевода.

Согласно данным ученых, регулярное употребление напитков с температурой выше 60 градусов более двух раз в день удваивает риск возникновения онкологических заболеваний пищевода. Это связано с тем, что термический ожог, вызванный высокой температурой, провоцирует воспаление тканей. Особенно опасны горячие блюда и напитки для людей с хроническими заболеваниями органов ЖКТ.

Существуют также исследования, подтверждающие, что слишком холодные еда и напитки оказывают негативное влияние на организм. Например, они могут вызвать мышечные спазмы. В некоторых случаях это приводит к сужению сосудов, что может вызвать сбои в работе сердца. Поэтому чрезмерно холодные продукты могут спровоцировать обострение стенокардии, проявляющейся давлением в грудной клетке и жгучей болью.

В связи с этим гастроэнтерологи рекомендуют употреблять продукты и блюда комнатной температуры. Наилучший вариант — если температура пищи соответствует температуре тела человека, так как в этом случае она сразу начинает ферментироваться.

