Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли употреблять мороженое при ангине?

Дата публикации: 12.04.2026
Врач-отоларинголог Ирина Григорьева пояснила, почему отказываться от мороженого не стоит, даже если присутствуют симптомы ангины, особенно в летний период.

 

Множество людей, страдающих хроническими ангинами, избегают мороженого. Однако, по мнению доктора, для таких ограничений нет разумных оснований.

Причинами этого становятся излишняя осторожность и отсутствие адаптации рецепторов горла к холодным продуктам. Для достижения этой адаптации необходимо простое закаливание.

«Холод не оказывает прямого воздействия на микрофлору горла. То есть, если в вашем горле присутствует бета-гемолитический стрептококк группы А, рецидив ангины может произойти даже летом, независимо от того, ели ли вы мороженое», — поясняет специалист.

Закаливание горла следует проводить постепенно, увеличивая температуру пищи и напитков до уровня морозильника. Этот процесс может занять несколько недель или даже месяцев.

Доктор также подчеркивает, что многие не учитывают легкий обезболивающий эффект, который холодное мороженое может оказать на воспаленное горло. Таким образом, умеренное употребление мороженого может быть даже полезным при вирусной инфекции.

Те, кто страдает хроническим тонзилитом, знают об этом и часто применяют этот простой способ для временного облегчения симптомов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео