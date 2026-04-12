Овощной плов — это питательное и полезное блюдо, идеально подходящее для поста. Оно готовится исключительно без мяса. Вы можете выбрать рис по своему вкусу, а также понадобятся лук, морковь, сладкий перец, помидоры, чеснок и специи.

Ингредиенты:

рис 1 ст.

вода 2 ст.

лук репчатый 1 шт.

морковь 1 шт.

перец болгарский 1 шт.

помидоры свежие 2 шт.

чеснок 3 зубчика

перец черный молотый

куркума 1 ч.л.

соль

масло растительное

Приготовление:

1. Очистите лук и морковь. У сладкого перца удалите семена. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь и перец — длинными брусочками, а помидоры — кусочками.

2. Рис тщательно промойте под проточной водой.

3. В кастрюле с толстым дном слегка обжарьте на растительном масле морковь и лук. Затем добавьте перец и помидоры. Посолите, добавьте черный перец и куркуму. Перемешайте и обжаривайте еще две минуты. Равномерно засыпьте рис на овощи. Воткните чеснок и аккуратно залейте горячей водой по стенке кастрюли.

4. Тушите под закрытой крышкой на медленном огне до готовности риса, примерно 10-15 минут. Снимите с огня и оставьте плов под крышкой на 15 минут. Перед подачей на стол перемешайте блюдо.

Советы:

* По желанию добавьте консервированный зеленый горошек или кукурузу.

* Для приготовления плова можно использовать сковороду с толстым дном.

Источник: 1001sovet