Овощной плов — это питательное и полезное блюдо, идеально подходящее для поста. Оно готовится исключительно без мяса. Вы можете выбрать рис по своему вкусу, а также понадобятся лук, морковь, сладкий перец, помидоры, чеснок и специи.
Ингредиенты:
рис 1 ст.
вода 2 ст.
лук репчатый 1 шт.
морковь 1 шт.
перец болгарский 1 шт.
помидоры свежие 2 шт.
чеснок 3 зубчика
перец черный молотый
куркума 1 ч.л.
соль
масло растительное
Приготовление:
1. Очистите лук и морковь. У сладкого перца удалите семена. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь и перец — длинными брусочками, а помидоры — кусочками.
2. Рис тщательно промойте под проточной водой.
3. В кастрюле с толстым дном слегка обжарьте на растительном масле морковь и лук. Затем добавьте перец и помидоры. Посолите, добавьте черный перец и куркуму. Перемешайте и обжаривайте еще две минуты. Равномерно засыпьте рис на овощи. Воткните чеснок и аккуратно залейте горячей водой по стенке кастрюли.
4. Тушите под закрытой крышкой на медленном огне до готовности риса, примерно 10-15 минут. Снимите с огня и оставьте плов под крышкой на 15 минут. Перед подачей на стол перемешайте блюдо.
Советы:
* По желанию добавьте консервированный зеленый горошек или кукурузу.
* Для приготовления плова можно использовать сковороду с толстым дном.
Источник: 1001sovet
