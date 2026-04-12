Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Овощной плов: постный рецепт

Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Это блюдо готовится без добавления мяса.

 

Овощной плов — это питательное и полезное блюдо, идеально подходящее для поста. Оно готовится исключительно без мяса. Вы можете выбрать рис по своему вкусу, а также понадобятся лук, морковь, сладкий перец, помидоры, чеснок и специи.

Ингредиенты:

рис 1 ст.
вода 2 ст.
лук репчатый 1 шт.
морковь 1 шт.
перец болгарский 1 шт.
помидоры свежие 2 шт.
чеснок 3 зубчика
перец черный молотый
куркума 1 ч.л.
соль
масло растительное

Приготовление:

1. Очистите лук и морковь. У сладкого перца удалите семена. Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь и перец — длинными брусочками, а помидоры — кусочками.

2. Рис тщательно промойте под проточной водой.

3. В кастрюле с толстым дном слегка обжарьте на растительном масле морковь и лук. Затем добавьте перец и помидоры. Посолите, добавьте черный перец и куркуму. Перемешайте и обжаривайте еще две минуты. Равномерно засыпьте рис на овощи. Воткните чеснок и аккуратно залейте горячей водой по стенке кастрюли.

4. Тушите под закрытой крышкой на медленном огне до готовности риса, примерно 10-15 минут. Снимите с огня и оставьте плов под крышкой на 15 минут. Перед подачей на стол перемешайте блюдо.

Советы:

* По желанию добавьте консервированный зеленый горошек или кукурузу.

* Для приготовления плова можно использовать сковороду с толстым дном.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео