Священник рассказал, является ли святыней скорлупа от пасхальных яиц

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Священник рассказал, является ли святыней скорлупа от пасхальных яиц

Скорлупу от пасхальных яиц, а также крошки от кулича можно выбрасывать, освящение не делает из них самостоятельную святыню.

Об этом заявил священник Владислав Береговой.

"Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню", - сказал священник.

По его словам, в таком случае освещение предполагает лишь разрешение на вкушение данных продуктов. Сами они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса.

#пасха #церковь #вера #религия #традиции #яйца
