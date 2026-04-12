Скорлупу от пасхальных яиц, а также крошки от кулича можно выбрасывать, освящение не делает из них самостоятельную святыню.

Об этом заявил священник Владислав Береговой.

"Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню", - сказал священник.

По его словам, в таком случае освещение предполагает лишь разрешение на вкушение данных продуктов. Сами они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса.