Польза и риски чайного гриба. Как правильно приготовить комбучу и какие у нее есть противопоказания?

Напиток на основе чайного гриба, известный как комбуча, обладает множеством полезных свойств. Он способствует поддержанию веса, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и даже делает волосы более шелковистыми, а кожу — бархатистой. Женщины в различных странах используют его как универсальное средство для поддержания красоты. Однако у комбучи есть и противопоказания, о которых пишет mediasole.

Что такое чайный гриб

Комбучу готовят из черного или зеленого чая с добавлением сахара. Напиток насыщен витаминами, аминокислотами и другими полезными для здоровья веществами.

Процесс приготовления комбучи может варьироваться, но обычно включает двойную ферментацию, при которой симбиотическая культура бактерий и дрожжей в форме блинов помещается в сладкий чай и оставляется для брожения при комнатной температуре на срок от одной до трех недель.

Технически чайный гриб не относится к грибам. Это живая культура, состоящая из нескольких видов дрожжей и бактерий, предназначенная для создания ферментированного напитка. После ферментации на поверхности чая образуется мешочек, напоминающий гриб, — медузомицет.

Полезные свойства чайного гриба

1. Способствует пищеварению

Живые бактерии и дрожжи, содержащиеся в напитке, оказывают положительное влияние на пищеварительную систему. Некоторые свойства чайного гриба схожи с характеристиками других натуральных ферментированных продуктов, таких как йогурт, кефир, соленья и квашеная капуста.

В комбуче присутствует гиалуроновая кислота, мукоитинсульфат и хондроитинсульфат, а благодаря ферментам он помогает быстро справляться с заболеваниями ЖКТ: запорами, диареей, колитами, энтеритами и дизентерией.

Иногда комбучу используют вместо кваса в окрошке. В Японии и Китае в комбуче маринуют куриные яйца.

2. Защита от рака

Чайный гриб, приготовленный на основе зеленого чая, содержит те же полезные вещества, что и обычный зеленый чай, такие как полифенолы, которые действуют как антиоксиданты.

Зеленый чай способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови, что, в свою очередь, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у тех, кто регулярно употребляет зеленый чай, снижается вероятность развития рака простаты, толстой кишки или груди.

3. Укрепляет мышечную и нервную системы

Чайный гриб богат витаминами группы В, которые помогают организму противостоять инфекциям, участвуют в росте мышц и выработке энергии, а также нормализуют работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

4. Улучшает состояние кожи и волос

Естественная кислота чайного гриба положительно влияет на внешний вид. Настой можно использовать в косметических целях: добавлять в маски для омоложения кожи или использовать в качестве ополаскивателя после мытья волос для борьбы с перхотью.

Вред чайного гриба

Опасность могут представлять плесневелые грибы, которые производят афлатоксины — токсичные вещества, оказывающие негативное воздействие на печень. Афлатоксины разрушаются только при температуре 250-300°C.

При чрезмерном увлечении комбучей из-за ее высокой кислотности может возникнуть метаболический ацидоз — одно из нарушений кислотно-щелочного баланса организма, что негативно скажется на работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы.

Кроме того, в популярном напитке содержится небольшое количество алкоголя: от 0,5 до 3 процентов. Для сравнения, в среднем в крафтовом пиве содержится чуть менее 6 процентов алкоголя.

Людям с повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью, нарушениями функции почек и печени, пониженным давлением и подагрой стоит воздержаться от употребления комбучи.

Из-за перечисленных негативных свойств чайного гриба его не рекомендуют употреблять людям со слабым иммунитетом, беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям.

Тем, у кого нет противопоказаний, можно пить до 120 миллилитров напитка в день, но желательно, чтобы он не был слишком кислым.