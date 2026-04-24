Медики обычно рекомендуют не принимать лекарства на голодный желудок и обязательно что-то съесть перед приемом таблетки.

Тем не менее, то, что вы едите, значительно влияет на то, как ваш организм усваивает принимаемые лекарства. Некоторые продукты могут повысить эффективность медикаментов, в то время как другие — наоборот, снизить. Список таких продуктов довольно обширен — от грейпфрута до сыра. Эти продукты могут вызывать побочные эффекты при сочетании с определенными лекарствами. В противном случае вы рискуете столкнуться с тромбами и серьезными проблемами с печенью.

Перед началом приема нового лекарства крайне важно внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы выяснить, какие продукты лучше избегать.

Согласно исследованию, около 75% пациентов всегда читают инструкции, прилагаемые к упаковке, 22% — делают это иногда, а 3% — никогда.

Если вы принимаете медикаменты, вот 5 продуктов, которые следует исключить из рациона. Их категорически нельзя сочетать с некоторыми лекарствами, чтобы избежать неприятных последствий.

1. Грейпфрут и статины

Грейпфрут содержит группу химических соединений, известных как фуранокумарины, которые замедляют процесс расщепления лекарства в организме. Они блокируют действие некоторых ферментов, что может привести к повышенной абсорбции активного вещества, превышающей рекомендованную дозу. Считается, что другие цитрусовые, такие как лаймы и апельсины, могут оказывать аналогичное воздействие.

Исследования показывают, что грейпфрут может усиливать побочные эффекты некоторых препаратов для снижения артериального давления и психотропных средств. Избегайте грейпфрута, если вы принимаете блокаторы кальциевых каналов, предназначенные для лечения гипертонии и ишемической болезни сердца, а также антикоагулянты, предотвращающие образование тромбов.

2. Молочные продукты и антибиотики

Согласно исследованиям, молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт, могут мешать всасыванию тетрациклиновых и хинолоновых антибиотиков. Кальций связывается с антибиотиками в кишечнике, что снижает их эффективность. Чтобы избежать этого, лучше принимать антибиотики за несколько часов до или после употребления молочных продуктов. Также следует быть осторожными с зрелыми сырами и мясом при приеме ингибиторов моноаминоксидазы при депрессии.

Выдержанные и копченые продукты, такие как камамбер, гауда, салями и бастурма, содержат аминокислоту тирамин. Препараты-ингибиторы моноаминоксидазы, назначаемые при депрессии и химиотерапии, снижают способность организма перерабатывать тирамин, что увеличивает риск побочных эффектов, таких как резкое повышение артериального давления, боль в груди и тахикардия.

3. Листовые зеленые овощи и антикоагулянты

Если вы принимаете антикоагулянты, такие как варфарин, следует быть осторожными с листовыми овощами. Продукты, такие как шпинат, капуста и брокколи, богаты витамином К, который играет важную роль в свертывании крови.

Капуста и другие зеленые овощи могут ослабить действие препаратов, повышающих свертываемость крови. Эксперты советуют не отказываться от этих продуктов полностью, если вы принимаете варфарин — просто не ешьте их одновременно.

4. Алкоголь и обезболивающие

Некоторые лекарства, например, антибиотики, не следует сочетать с алкоголем. Однако определенные обезболивающие, антидепрессанты и препараты для диабетиков также могут вызывать серьезные осложнения при взаимодействии с алкоголем. Исследования показывают, что такие взаимодействия могут привести к головокружению, сонливости, повреждению печени и другим серьезным последствиям.

Организация Alcohol Change UK предупреждает, что никогда не следует смешивать алкоголь с антибиотиками метронидазолом и тинидазолом, а также с антидепрессантами, ингибиторами моноаминоксидазы.

Если вы употребляете алкоголь в умеренных количествах и принимаете стандартные дозы безрецептурных обезболивающих, таких как парацетамол и ибупрофен, это вряд ли вызовет проблемы. Однако следует избегать алкоголя, если вы принимаете рецептурные обезболивающие, такие как трамадол, габапентин, кодеин и другие морфиноподобные препараты. Сочетание алкоголя с этими лекарствами может быть опасным, так как вызывает сильную сонливость и другие побочные эффекты, такие как тошнота.

5. Кофе и нейролептики

Антипсихотические препараты помогают в лечении пациентов с шизофренией, биполярным расстройством и тяжелыми депрессивными состояниями. Однако употребление кофеина, содержащегося в таких напитках, как чай или кофе, снижает его усвоение организмом. Исследования показывают, что кофеин может усиливать побочные эффекты некоторых антипсихотических средств и лекарств от СДВГ, приводя к учащению сердечных сокращений и повышению артериального давления.

Источник: rua.gr