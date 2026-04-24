В процессе выращивания овощей и фруктов их обрабатывают гербицидами и пестицидами для борьбы с вредителями и сорняками. Эти химические вещества наносят серьезный вред печени, почкам и всему организму.

Сухофрукты, такие как изюм, инжир, чернослив, клюква и финики, часто подвергаются дополнительной обработке воском и парафином для улучшения их внешнего вида. При этом, возможно, что на этапе созревания уже были допущены нарушения.

Вы могли заметить, что, например, сушеная клюква оставляет на руках жирный след при мытье под краном, который трудно смыть. Это и есть парафин, который необходимо удалить с сухофруктов, иначе он окажется в вашем желудке, что абсолютно недопустимо.

Тонкая парафиновая пленка (включая свежие яблоки) легко удаляется с помощью горячей воды и губки. Если же парафиновый слой слишком плотный (например, на яблоке), можно очистить кожуру или залить сухофрукты, такие как клюква и чернослив, кипятком, а затем слить всплывший парафин или воск. После этого ягоды следует насухо протереть бумажным полотенцем.

Этот метод основан на том, что восковые и парафиновые вещества плавятся под воздействием тепла. Температура плавления синтетического парафина составляет 40-45 градусов. Обработанное воском яблоко следует опустить в очень горячую воду на 8-10 секунд. После этого плод нужно достать и сразу же стереть отслоившийся парафин хлопчатобумажной тканью или бумажной салфеткой. Поскольку время выдержки яблока в горячей воде минимально, все витамины в кожуре сохраняются.

Другой способ, который подходит для сухофруктов, заключается в том, чтобы посыпать их содой, затем залить небольшим количеством горячей воды, протереть полотенцем и промыть. Ранее фрукты и другие пищевые продукты, включая сухофрукты, покрывали воском для увеличения срока хранения, но использовали натуральный продукт пчеловодства, который в небольших количествах безопасен для здоровья. Однако из-за высокой стоимости его редко применяют для массовой обработки растительной продукции. В большинстве случаев сегодня фрукты покрывают синтетическим парафином, представляющим собой смесь углеводородов.

Искусственный аналог воска получают путем перегонки нефтепродуктов. В желудочно-кишечном тракте человека парафиновые вещества не расщепляются и не всасываются в кровь. Их вред может проявляться в нарушении работы желудка и кишечника. Кроме того, воскообразная оболочка может содержать консерванты и остатки инсектицидов, которыми обрабатывают яблони до сбора урожая. Эти опасные для здоровья вещества могут вызывать:

* задержку жидкости в тканях;

* интоксикацию;

* расстройства кишечника;

* головные боли.

Источник: rua.gr