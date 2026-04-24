Простой способ приготовления вкусного рулета из кабачков 0 181

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Простой способ приготовления вкусного рулета из кабачков

Кабачки — это универсальные овощи, из которых можно создать множество блюд, включая этот аппетитный рулет.

 

Рулет из кабачков, наполненный свежим сливочным сыром с зеленью и ломтиками ветчины, представляет собой очень простой рецепт. Это блюдо идеально подходит как закуска или второе блюдо.

Его подают холодным, и разогревать плиту потребуется лишь для приготовления кабачков на гриле. Обратите внимание, что рулету нужно будет настояться в холодильнике минимум час перед подачей. Рецепт был опубликован на сайте Cucchiaio.

Ингредиенты:

3 крупных кабачка;
200 г сливочного сыра;
150 г нарезанной вареной ветчины;
свежий майоран;
свежий базилик;
40 г рубленых фисташек;
1 горсть рукколы;
соль, перец.

Приготовление:

1. Для начала вымойте кабачки, обсушите их, отрежьте кончики и нарежьте вдоль на ломтики толщиной не более 5 мм. Обжарьте их с обеих сторон на горячей гриль-сковороде, затем приправьте солью и перцем.

2. В отдельной миске объедините сливочный сыр с измельченными травами и небольшим количеством свежемолотого перца. Выложите ломтики кабачков на лист пергаментной бумаги, укладывая их внахлест, чтобы получился прямоугольник.

3. Сверху разместите ломтики ветчины, затем равномерно распределите приправленный сливочный сыр и посыпьте рублеными фисташками.

4. Добавьте рукколу и аккуратно сверните кабачки с начинкой в рулет. Заверните в пергамент и оставьте в холодильнике примерно на 1 час. После этого снимите пергаментную бумагу, нарежьте рулет из кабачков и подавайте к столу.

Источник: 1001sovet

Оставить комментарий

