Рулет с куриным филе, яблоками и черносливом: рецепт аппетитной закуски 0 164

Дата публикации: 24.04.2026
Изображение к статье: Рулет с куриным филе, яблоками и черносливом: рецепт аппетитной закуски

Если вы любите готовить закуски в лаваше, этот рецепт вам обязательно понравится.

 

Рулеты из лаваша — это не только простая, но и очень вкусная закуска, которую можно легко приготовить как для праздничного стола, так и для завтрака или ужина. В лаваш можно завернуть множество начинок, включая сладкие варианты с кремом. В данном рецепте мы используем куриное филе с добавлением ингредиентов, которые придают блюду удивительный вкус.

Рулет с куриным филе, яблоками и черносливом

Ингредиенты:

2 штуки куриного филе;
200 граммов чернослива без косточек;
1 зеленое яблоко;
зеленый салат;
лаваш;
специи — по вкусу.

Приготовление:

Сначала посолите филе и запеките его в духовке или на сковороде под закрытой крышкой на слабом огне. Филе готовится быстро, поэтому следите, чтобы мясо не пересохло.

После этого дайте мясу остыть и разберите его на волокна. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками, а чернослив — мелко. Салат порвите руками на небольшие кусочки.

Смешайте салат, куриное мясо, яблоки и чернослив. Лаваш смажьте оливковым маслом или соусом айоли. Также можно использовать майонез или приготовить соус тартар.

Выложите начинку на лаваш и аккуратно заверните в рулет. Нарежьте на порции и подавайте к столу.

Источник: 1001sovet

