Мы все знаем, что обычно фаршируют мясом только перцы, но сегодня расскажем, как приготовить аппетитные фаршированные помидоры в арабском стиле. Это блюдо выглядит очень эффектно и привлекательно.

Хотя приготовление фаршированных помидоров в арабском стиле требует определенных временных затрат и усилий, итоговый результат вас непременно обрадует.

Ингредиенты:

750 г мясного фарша

2 кг крупных помидоров

1 тертая луковица

3 зеленых перца

2 красных перца

1 ст. л. томатной пасты

соль, черный перец — по вкусу

зира

масло

Приготовление:

1. В глубокой миске или кастрюле объедините мясо, лук, соль, черный перец и зиру. Тщательно перемешайте и вымесите все ингредиенты.

2. Разрежьте помидоры на три части, не дорезая до конца, чтобы дольки оставались вместе и между ними можно было разместить фарш.

3. Заполните промежутки между дольками помидоров мясной начинкой.

4. Выложите помидоры в форму для запекания, предварительно смазанную маслом. Сверху разместите перцы, которые также можно нафаршировать.

5. Разведите томатную пасту в стакане воды и залейте этой смесью помидоры.

6. Запекайте помидоры при температуре 180 градусов в течение 30 минут, затем увеличьте температуру до 250 градусов и оставьте еще на 10 минут.

7. Подавайте это блюдо горячим. Вы также можете проявить креативность и посыпать фаршированные помидоры сыром или добавить другие ингредиенты по своему вкусу!

Источник: takprosto.cc