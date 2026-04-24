Мы все знаем, что обычно фаршируют мясом только перцы, но сегодня расскажем, как приготовить аппетитные фаршированные помидоры в арабском стиле. Это блюдо выглядит очень эффектно и привлекательно.
Хотя приготовление фаршированных помидоров в арабском стиле требует определенных временных затрат и усилий, итоговый результат вас непременно обрадует.
Ингредиенты:
750 г мясного фарша
2 кг крупных помидоров
1 тертая луковица
3 зеленых перца
2 красных перца
1 ст. л. томатной пасты
соль, черный перец — по вкусу
зира
масло
Приготовление:
1. В глубокой миске или кастрюле объедините мясо, лук, соль, черный перец и зиру. Тщательно перемешайте и вымесите все ингредиенты.
2. Разрежьте помидоры на три части, не дорезая до конца, чтобы дольки оставались вместе и между ними можно было разместить фарш.
3. Заполните промежутки между дольками помидоров мясной начинкой.
4. Выложите помидоры в форму для запекания, предварительно смазанную маслом. Сверху разместите перцы, которые также можно нафаршировать.
5. Разведите томатную пасту в стакане воды и залейте этой смесью помидоры.
6. Запекайте помидоры при температуре 180 градусов в течение 30 минут, затем увеличьте температуру до 250 градусов и оставьте еще на 10 минут.
7. Подавайте это блюдо горячим. Вы также можете проявить креативность и посыпать фаршированные помидоры сыром или добавить другие ингредиенты по своему вкусу!
Источник: takprosto.cc
