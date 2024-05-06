Аналитики медиа сослались на нескольких китайских компаний по производству полупроводников, которые объявили своим партнерами, что повышают цены на свое оборудование. Это связано с ростом цен на металлы, которые используются при производстве электроники.

В материале говорится, что медь за последние четыре года подорожала с 5000 до 8300 долларов за метрическую тонну. Также подорожали и другие металлы. О росте цена на 10-20 процентов на свою продукцию уже объявили HaloChip, Chiplink, TG-Star Electronics Technology, Sanliansheng и Kangqiang Electronics и другие компании. По словам журналистов, эти малоизвестные фирмы производят компоненты, которые используются в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и другой технике.

По оценке аналитиков, подорожают не только компьютеры и связанные с ними аксессуары. Ожидается рост цен на бытовую технику и автомобили. Так, в тех же индукционных панелях для кухни или машинах используется полупроводниковое оборудование.