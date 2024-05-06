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Компьютеры и другая электроника подорожают — аналитики 0 330

Бизнес
Дата публикации: 06.05.2024
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Globallookpress.com

Фото: Globallookpress.com

Цены на компьютеры, комплектующие и другую технику поднимутся из-за роста цен на металлы. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Аналитики медиа сослались на нескольких китайских компаний по производству полупроводников, которые объявили своим партнерами, что повышают цены на свое оборудование. Это связано с ростом цен на металлы, которые используются при производстве электроники.

В материале говорится, что медь за последние четыре года подорожала с 5000 до 8300 долларов за метрическую тонну. Также подорожали и другие металлы. О росте цена на 10-20 процентов на свою продукцию уже объявили HaloChip, Chiplink, TG-Star Electronics Technology, Sanliansheng и Kangqiang Electronics и другие компании. По словам журналистов, эти малоизвестные фирмы производят компоненты, которые используются в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и другой технике.

По оценке аналитиков, подорожают не только компьютеры и связанные с ними аксессуары. Ожидается рост цен на бытовую технику и автомобили. Так, в тех же индукционных панелях для кухни или машинах используется полупроводниковое оборудование.

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