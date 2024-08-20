После полутора лет работы в налоговой группе Министерства финансов (МФ) предложенный сценарий налоговых изменений не только не соответствует целям, установленным в декларации правительства под руководством Эвики Силини, но и продолжит стагнацию латвийской экономики и отставание от соседних стран.

Конфедерация работодателей Латвии (КРЛ) и Торгово-промышленная палата Латвии (ТППЛ) отвергают текущую версию предложения МФ и требуют ее переработки в соответствии с совместно установленными целями, сообщили bb.lv в ТППЛ.

Сегодня, 20 августа 2024 года, состоялась встреча с представителями МФ, на которой КРЛ, ТППЛ и другие партнеры имели возможность высказать свое мнение о предложении налоговых изменений, отправленном 16 августа.

Работодатели отвергают текущее предложение и призывают без промедления разработать такое налоговое регулирование, которое в ближайшее время обеспечит рост и конкурентоспособность латвийской экономики.

«Предложение налоговой реформы, отправленное Министерством финансов, выглядит как компромисс коалиционных партий, чтобы каждая осталась в комфортной зоне – так не получится достичь экономического роста.

Этот вариант не соответствует ни одной из двух целей, установленных в декларации правительства: содействовать конкурентоспособности налогов на рабочую силу среди стран Балтии и упростить налоговое администрирование», – считает президент КРЛ Андрис Бите.

«Если будет утверждена предложенная МФ налоговая реформа, то всё, что обещала действующая коалиция о значимых, продуманных действиях и стремительном росте латвийской экономики, окажется лишь красивыми словами без подкрепления, что ясно показывает нежелание правительства внедрять значительные изменения и исправлять систему.

Кажется, что предприниматели и их коллективы, обеспечивающие экономическое развитие страны, игнорируются, а коалиция выбирает сохранить статус-кво, не желая брать на себя ответственность за реальные перемены.

Это путь, который закрепляет место Латвии среди беднейших стран Европы, продолжая вялый путь экономики страны», – выражает свое мнение президент ТППЛ Айгарс Ростовскис.

По оценкам членов и экспертов КРЛ и ТППЛ, проект сценария налоговых изменений, отправленный МФ 16 августа 2024 года, еще больше усложняет налоговую систему, делая Латвию менее привлекательной для потенциальных инвесторов, а также ухудшает конкурентные возможности местных работодателей по сравнению с соседними странами.

Анализируя предлагаемые налоговые изменения, КРЛ и ТППЛ прогнозируют ряд потенциальных негативных последствий:

• Предложенное распределение уровней прогрессивности налогов снизит конкурентоспособность в секторе средних и высоких зарплат – бюджет получит дополнительное финансирование, но конкурентоспособность и возможности работодателей вкладываться в развитие и благосостояние работников не увеличатся;

• Существенное повышение эффективной ставки подоходного налога (IIN) для уровня средних зарплат;

• Система налогов на рабочую силу станет еще сложнее. Введение дополнительных новых ставок подоходного налога для предприятий увеличит расходы на бухгалтерский учет зарплат;

• Изменения способствовуют экономике с низкой добавленной стоимостью, вопреки тому, что прописано в планах государственного развития по экономической трансформации;

• Временное снижение взносов в схему государственного пенсионного фонда ухудшит доверие населения к пенсионной системе;

• Налог на дивиденды отрицательно скажется на привлекательности страны, непосредственно затронет латвийских резидентов и внутренние инвестиции;

• Общая налоговая нагрузка увеличится, что негативно скажется на конкурентоспособности;

• Увеличатся риски теневой экономики.

Указанные выше аспекты противоречат заявленной цели правительства по трансформации экономики и повышению конкурентоспособности предпринимателей.

Для сравнения налогов на рабочую силу среди стран Балтии нельзя использовать валовые зарплаты, и КРЛ и ТППЛ запросили у МФ разъяснения методики расчетов, результаты которых не совпадают с расчетами экспертов.

Непонятно, почему снижение взносов в схему государственного пенсионного фонда планируется уже с 2025 года, если основные налоговые изменения вступят в силу только в 2026 году, и также считаем нелогичным предложение налоговой реформы, не связанное с

Планом ограничения теневой экономики и давно обсуждаемыми изменениями в регулировании расходов на временную нетрудоспособность.

Мы призываем политиков совершенствовать налоговую реформу в соответствии с совместно установленными целями экономического роста, а также соблюдать принципы сотрудничества с социальными партнерами, направленные на результат, заключают члены ТППЛ.