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Литовцы построят в Латвии завод за 50 млн евро – будут делать сыр 2

Бизнес
Дата публикации: 21.08.2024
BB.LV
Литовцы построят в Латвии завод за 50 млн евро – будут делать сыр

Группа Vilvi начала строительство нового сырного завода в Бауске (Латвия). Завод стоит более 50 миллионов евро, значительную часть этих средств литовцам дало правительство Латвии.

На территории молокоперерабатывающего предприятия Baltic Dairy Board будут построены дополнительные производственные мощности площадью более 8 000 квадратных метров.

Проект финансируется за счет собственных средств и кредитов. Правительство Латвии внесет в проект более 8,5 миллионов евро.

«Мы завершим строительство завода в 2026 году. Он будет оснащен роботизированным оборудованием для производства сыра и позволит создать более 100 новых рабочих мест», - сказал Гинтарас Берташюс, генеральный директор группы Vilvi.

По его словам, новый завод будет перерабатывать более 500 тонн молока в день и производить около 50 тонн сыра. Производство сыра оценивается в 18 000 тонн в год, большая часть сыра экспортируется в более чем 40 стран.

Мэр Бауски Айварс Окманис не скрывал восторга от захватывающих перспектив: «Мы очень приветствуем деятельность литовской группы в нашем муниципалитете и считаем, что эти инвестиции внесут значительный вклад в развитие экономики не только Бауски, но и Латвии и стран Балтии. Решение предпринимателей создать новые рабочие места в Бауске свидетельствует о благоприятной бизнес-среде в нашем самоуправлении».

В группу Vilvi входят компании Vilkyškių pieninė, Modest, Kelmės pieninė, Kelmės pienas, Pieno logistika (Литва) и Baltic Dairy Board (Латвия).

#сыр #молоко
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го августа

    А латыши что? Дыра в кармане да вошь в аркане???

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го августа

    А латыши что? Дыра в кармане да вошь в аркане???

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