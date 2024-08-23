СГД будет контролировать все, что будет покупаться или продаваться наличными дороже 750 евро

Министерство финансов (МФ) разработало поправки в закон «О налогах и сборах» с целью более эффективного контроля за оборотом наличных денег и стимулирования использования безналичных расчетов.

Поправки к закону, вынесенные на общественное обсуждение на портале проектов правовых актов, предусматривают ряд существенных изменений и подготовлены путем реализации мер, включенных в «План сокращения теневой экономики на 2024-2027 годы».

С поправками Кабинету министров будет поручено определять случаи, когда субъект Закона о предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и пролиферации обязан подавать в Службу государственных доходов (СГД) пороговую декларацию, используя Систему приема и анализа данных финансовой разведки Службы финансовой разведки.

В настоящее время Закон «О налогах и сборах» определяет только один конкретный предмет и случай, когда необходимо подавать пороговую декларацию. Отныне СГД будет получать информацию обо всех операциях с наличными на сумму более 750 евро.

Также планируемые изменения предусматривают, что кредитные учреждения и поставщики услуг будут обязаны раз в год предоставлять СГД информацию о кассовых операциях клиентов - физических лиц, если их общая сумма превышает 7000 евро в год.

В настоящее время СГД получает информацию о тех физических лицах, оборот счета которых за предыдущий год превысил 15 000 евро. Таким образом, по мнению минфина, информация о денежных вкладах в сочетании с уже имеющейся в распоряжении СГД информацией кредитных учреждений и поставщиков платежных услуг позволит более эффективно выявлять риски уклонения от уплаты налогов и своевременно их предотвращать.