Экис: раздражает, что политики думают, как больше «урезать», а не о том, как заработать

В программе TV24 «Пресс-клуб», обсуждая бюджет на 2025 год, продюсер и режиссер Андрейс Экис призвал политиков думать о проблемах иначе, чтобы сделать Латвию лучшим местом в мире для ведения бизнеса.

«Конечно, всегда можно сократить, я работал в частных компаниях, знаю, как это бывает. Сокращать можно по-разному - можно уменьшать зарплаты всем, можно кого-то уволить и не уменьшать, чтобы не потерять квалифицированные кадры. Можно делать что угодно, но у меня всегда был один тезис, который я люблю повторять: не как нам уменьшить, а как заработать деньги?»

Он продолжает свою точку зрения, говоря: «Может быть, функция государства не в том, чтобы зарабатывать деньги, но все же. Например, если говорить о киносфере, то если мы, кинодеятели, сможем привлечь в Латвию съемочные группы, которые приносят деньги, то это опять-таки возможный источник прибыли, не так ли?

Поэтому меня раздражает, что политики думают о том, как больше «урезать», а не о том, как привлечь инвестиции. (..) Я все же призываю подумать как-то вне круга проблем – как нам сделать Латвию самым крутым местом в мире для ведения бизнеса!»