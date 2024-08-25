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Экис: раздражает, что политики думают, как больше «урезать», а не о том, как заработать 2

Бизнес
Дата публикации: 25.08.2024
BB.LV
Экис: раздражает, что политики думают, как больше «урезать», а не о том, как заработать

В программе TV24 «Пресс-клуб», обсуждая бюджет на 2025 год, продюсер и режиссер Андрейс Экис призвал политиков думать о проблемах иначе, чтобы сделать Латвию лучшим местом в мире для ведения бизнеса.

«Конечно, всегда можно сократить, я работал в частных компаниях, знаю, как это бывает. Сокращать можно по-разному - можно уменьшать зарплаты всем, можно кого-то уволить и не уменьшать, чтобы не потерять квалифицированные кадры. Можно делать что угодно, но у меня всегда был один тезис, который я люблю повторять: не как нам уменьшить, а как заработать деньги?»

Он продолжает свою точку зрения, говоря: «Может быть, функция государства не в том, чтобы зарабатывать деньги, но все же. Например, если говорить о киносфере, то если мы, кинодеятели, сможем привлечь в Латвию съемочные группы, которые приносят деньги, то это опять-таки возможный источник прибыли, не так ли?

Поэтому меня раздражает, что политики думают о том, как больше «урезать», а не о том, как привлечь инвестиции. (..) Я все же призываю подумать как-то вне круга проблем – как нам сделать Латвию самым крутым местом в мире для ведения бизнеса!»

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    Что за уринотерапия с губокатанием и лапшой на ушах- "как нам сделать Латвию самым крутым местом в мире для ведения бизнеса". Как? Каком к верху. Никогда с такой нажратой бюрократией как у нас, этого не будет. Слишком много присосал на еденицу горба работяги.

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  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го августа

    Согласен. Но пока в Латвии процветает коричневым цветом фашизм, ничего здесь не будет. На фашизме и русофобии держится элита государства, а она уже в свою очередь паразитирует на народе Латвии.

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