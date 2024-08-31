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«LDz Cargo» в сентябре выставит на аукцион 66 находящихся на Украине грузовых вагонов 1

Бизнес
Дата публикации: 31.08.2024
BB.LV
«LDz Cargo» в сентябре выставит на аукцион 66 находящихся на Украине грузовых вагонов

Дочернее общество VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) SIA "LDz Cargo" предложит купить 66 подержанных грузовых вагонов, находящихся на территории Украины, 11 сентября, в 11.00, на открытом устном аукционе со стартовой ценой 427 200 евро. Об этом говорится в сообщении компании в официальном издании "Latvijas vēstnesis".

В правилах аукциона указано, что вагоны были построены в период с 1985 по 1991 год, а последний ремонт в депо был в 2020 году. Вагоны расположены на 12 различных железнодорожных станциях Украины.

Вагоны будут продаваться одним лотом. Шаг аукциона установлен в размере 5000 евро.

Предыдущий аукцион этих вагонов завершился безрезультатно, так как ни один претендент на участие не подал заявку. Стартовая цена грузовых вагонов ранее была установлена ​​на уровне 660 000 евро.

Как сообщалось, что оборот "LDz Cargo" в прошлом году составил 134,372 млн евро, что на 9,5% меньше, чем в 2022 году, однако прибыль компании снизилась на 39,9% - до 3,068 млн евро.

«LDz Cargo» входит в состав концерна LDz и осуществляет железнодорожные грузовые перевозки.

#железная дорога
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Ага, купите вагоны, которые находятся в демократической стране. ЛДЗ Карго, само попыталось забрать свою собственность, но братаны из Украины послали братанов на три буквы. Теперь ищут дураков, кто отдаст деньги за то, что получить невозможно.

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