Индустрия Речи Посполитой доказала, что может обеспечить полный цикл производства вооружений.

На Международной выставке оборонной промышленности в Кельце прошло подписание трех ключевых соглашений для польской армии. Одно из соглашений касается системы Link 16 для зенитно-ракетных комплексов Narew и Wisła, которая предназначена для обеспечения польской противоракетной обороны.

Также в состоялось заключение контрактов на поставку автомобилей Jelcz Żuraw и беспилотных летательных аппаратов FlyEye. Были подписаны соглашения на систему управления Drawa и систему обнаружения загрязнений для бронетранспортеров Rosomak.

Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда отметил, что будут подписаны как национальные, так и международные соглашения:

«Мы заключаем правительственное соглашение с США по системам связи для комплексов Narew и Wisła, контракт с Jelcz, контракт с Rosomak и контракт с WB Electronics. Завтра состоится подписание соглашений с испанскими партнерами. Это будут очень насыщенные дни, полные важных встреч. В Кельце присутствуют многочисленные иностранные делегации на уровне министров и заместителей министров».

Международный салон оборонной промышленности в Кельце, собрал сотни участников со всего мира. В ходе выставки представлены современные образцы техники, актуальное вооружение польской армии и новинки отечественной оборонной промышленности. Также предусмотрены научные конференции и семинары, посвященные мировым тенденциям в области обороны.

В церемонии открытия приняли участие президент Польши Анджей Дуда, министр обороны Владыслав Косиняк-Камыш и глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера. 6 сентября выставка откроет двери для любителей военной техники. В этом году мероприятие обещает стать рекордным: на площади 35 000 квадратных метров свою продукцию представят 769 экспонентов из 34 стран. Помимо Польши, наиболее широко будут представлены США, Великобритания, Австралия, Канада, Германия и Турция. Южная Корея, откуда Польша закупает танки K2 и САУ K9, также подготовила крупный стенд. Оборонные компании из Украины примут участие в выставке, демонстрируя свои новейшие технологии в сфере обороны.