СГД займется 260 строительными компаниями с нетипично низкими зарплатами

Служба государственных доходов (СГД) планирует в ближайшее время связаться с 260 строительными предприятиями, выплачивающими нетипично низкие зарплаты, заявила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

"В ближайшие месяцы мы займемся 260 строительными предприятиями, которые платят зарплату значительно ниже средней по стране или региону в этой отрасли", - сказала Шмите-Роке.

Руководитель СГД добавила, что служба начнет рассылать письма соответствующим строительным компаниям уже в конце сентября или в октябре.

По словам Шмите-Роке, таким образом СГД сможет лучше выявлять случаи выплаты зарплаты в конвертах.

"Если мы увидим, что сотрудники одной компании регулярно вносят в банкоматы больше наличных денег, чем указано в отчетах работодателя, это также будет свидетельствовать о том, что эта компания, скорее всего, выплачивает зарплату в конвертах", - добавила глава СГД.

Уже сообщалось, что в сентябре СГД начнет уведомлять более 70 000 человек, предлагая им пересмотреть свои декларированные доходы.

Проанализировав данные, СГД пришла к выводу, что у 5 575 человек разница между оборотом по счету и декларированным годовым доходом превышает 100 000 евро, у 13 449 человек разница составляет от 50 000 до 100 000 евро, а у 51 099 человек разница составляет от 20 000 до 50 000 евро.