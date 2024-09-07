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Добро пожаловать в уголок Дурова: латвийские власти регламентируют бизнес в Интернете 2

Бизнес
Дата публикации: 07.09.2024
BB.LV
Добро пожаловать в уголок Дурова: латвийские власти регламентируют бизнес в Интернете

Кто владеет информацией, тот владеет миром — а для начала свободой и деньгами. Нынешним летом это ярко продемонстрировал кейс Павла Дурова, а ведь это только начало. Ибо Брюссель решил взяться за компьютерные системы — всерьез.

"Гармонизированный процесс"

Имплементация — фактическое перенятие на внутригосударственном уровне международных актов — получается у чиновников Латвии лучше всего. Поэтому неудивительно, что на прошлой неделе, несмотря на каникулы Сейма, исполнительная власть в лице государственных секретарей ряда министерств и ведомств собралась для внедрения в ЛР директив и регул Европарламента и Совета ЕС по "справедливому доступу к данным и их использованию".

Названо это все было "гармонизированный процесс сотрудничества компетентных учреждений для исполнения в Латвии Акта о данных".

Министерства экономики, финансов, умного развития и охраны среды, а также Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции (оба ведомства под эгидой Минэкономики) начали с констатации того, что 1 января 2024 года вступил в силу европейский Акт о данных, "который был разработан на основе того, что технологии, основанные на данных, за последние годы изменили все отрасли экономики".

"Распространение продуктов, подключенных к интернету, увеличило объем и потенциальную ценность данных для потребителей, бизнеса и общества. Высококачественные и совместимые данные из разных областей повышают конкурентоспособность и инновации и обеспечивают устойчивый экономический рост. К сожалению, был сделан вывод, что для достижения устойчивого экономического роста необходимо преодолеть ряд препятствий, которые мешают оптимальному распределению данных на благо общества. К таким препятствиям относятся:

  • отсутствие стимулов для владельцев данных добровольно заключать соглашения об обмене данными,
  • неопределенность в отношении прав и обязанностей в отношении данных,
  • затраты на заключение договоров и внедрение технических интерфейсов,
  • высокая фрагментация информации в округах данных,
  • плохое управление метаданными,
  • отсутствие стандартов семантической и технической совместимости,
  • узкие места, препятствующие доступу к данным, отсутствие единой практики обмена данными,
  • злоупотребление договорными дисбалансами в отношении доступа к данным и их использования.

Ну и вот прямо про историю с Telegram: "Акт о данных не препятствует законодательству ЕС или национальному законодательству, совместимому с законодательством ЕС, устанавливать отраслевые нормативные требования, которые, исходя из четко определенных соображений государственной политики, будут препятствовать или ограничивать держателя данных (производителей) в использовании…"

Что значит sui generis

Это латинское выражение употребляется в документе латвийского чиновничества, доступного на портале правовых актов, и означает "своеобразный, единственный в своем роде". То есть буквально с нуля придумываются правила игры в таких сферах, как МСП — микропредприятия, малые и средние предприятия (т. е. подавляющая часть бизнеса Латвии).

"Государственное управление сможет получить доступ к данным, доступным МСП, и использовать их для конкретных целей, представляющих общественный интерес", — гласит информационное сообщение государственных секретарей.

"Согласно Акту о данных, продавцы обязаны предоставлять своим клиентам, независимо от того, являются ли они торговцами или физическими лицами, доступ к данным, полученным в результате использования их продуктов или услуг, и передачи этих данных третьим лицам.

Например, владелец автомобиля или машины может поделиться со страховой компанией данными, полученными в результате ее использования. Такие данные, собранные от нескольких пользователей, также могут помочь в разработке или совершенствовании других цифровых услуг, например, для дорожного движения или территорий с высоким риском происшествий".

Предусмотрена возможность несанкционированного использования интеллектуальной собственности: "Например, стартап разрабатывает алгоритм, которому хочет обучить на базе данных крупного продавца, и они подписывают контракт. Затем крупный торговец решает предложить услуги, основанные на аналогичном алгоритме… Закон о данных защищает стартап от необоснованно короткого расторжения контракта".

Добро пожаловать в латвийские облака

Новые обязанности будут вменены структурам, занятым "облачным" хранением данных. Будут введены стандарты в сфере multi–cloud, позволяющие использовать эти услуги во всех государствах ЕС. Это предоставляет большие возможности заработка для созданных в ЛР серверов удаленных данных — в них теперь можно будет аккумулировать, к примеру, миллиарды семейных фотокарточек или коммерческих отчетов стран Старого Света.

"Что касается учреждений государственного управления, Акт о данных предусматривает, что в чрезвычайных ситуациях (например, наводнения, лесные пожары и т. д.) возможность запросить данные, находящиеся в частном секторе, будет предоставляться бесплатно. В других случаях, если данные необходимы для предотвращения или восстановления после чрезвычайной ситуации или для выполнения мандата общественного значения, установленного законом, владелец данных может запросить компенсацию за них.

Например, во время пандемии… данные о местоположении, собранные и анонимизированные операторами мобильных сетей, были необходимы для анализа корреляции между мобильностью и распространением вируса, а также для информирования систем раннего предупреждения о новых вспышках и принятия правильных мероприятия по борьбе с кризисом".

Закон суров

В заключение документа приводятся различные варианты наказаний за нарушения — их теперь могут применить и при отслеживании действий по Акту о данных.

Вашему автору, в частности, бросилось в глаза право Совета по конкуренции карать за нарушение Договора о деятельности Европейского союза — здесь санкции ограничены 10% оборота. Причем высчитывается нетто в глобальном масштабе, а не только в Латвии — что особенно ярко может проявиться для международных компаний.

Так что злоключения Павла Валерьевича Дурова в парижских застенках могут в итоге оказаться еще цветочками по сравнению с тем, что наша Фемида преподнесет предпринимателям.

Чем больше данных, тем больше желание ими обладать.

#интернет
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (2)

  • М
    Михаил
    7-го сентября

    Нет, не так. "имплементация" или интерпретация латвийскими чиновниками чего-либо европейского или западного на самом деле имеет очень мало общего с европейскими нормами. И со здравым смыслом вообще. Все свои косяки чиновники Латвии всегда оправдывают ссылками на Брюссель и на Европу, в силу своей ограниченности и тупости.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го сентября

    Евросовок. Чего вы хотели? Всюду будут торчать уши и сунуты рыла "компетентных органов".

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