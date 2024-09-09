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Они что-то знают? В Чехии почти полностью заполнили газохранилища 1

Бизнес
Дата публикации: 09.09.2024
BB.LV
Они что-то знают? В Чехии почти полностью заполнили газохранилища
ФОТО: Unsplash.com

Подземные газохранилища Чехии заполнены газом более чем на 93 процентов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Йозефа Сикела.

Министр подчеркнул, что этот показатель больше среднестатистического за последние годы. Чехии, по словам Сикеле, удается значительно экономить потребление газа.

В 2023 году в стране использовался рекордно низкий объем этого вида энергетического сырья — 6,76 миллиарда кубических метров. В 2024 году этот показатель сократится еще, как минимум, на 300 миллионов кубических метров, уточнил он.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го сентября

    Украина откажется от транзита, наступит зима и газ купят по любой цене.

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