«Мне предлагают купить мои же билеты!» - латвиец возмущен политикой «airBaltic»

Дмитрий купил билеты в Грузию, но, как он утверждает, по вине «airBaltic» остался в Латвии, передает Bez Tabu.

Дмитрий приобрел авиабилеты в Батуми на сайте «airBaltic». В Грузии живет его сын, и Дмитрий регулярно навещает его.

«В начале лета, когда была якобы сниженная цена, я купил не очень дешевый билет - 356 евро, прямой рейс Рига-Батуми и обратно. На встречу с ребенком», - рассказывает мужчина.

Ребенок заболел, и Дмитрий решил поменять билеты на другую дату.

«На официальном сайте нужно было ввести номер бронирования, затем дату вылета, город, в который вы летите, и все. Далее зеленая кнопка, как я понял, чтобы отправить анкету и просьбу отменить билет. И какие будут варианты? Мне тут же пришел ответ, что заявку приняли. «Спасибо, мы получили запрос». Ну, запрос означает… ну, я спросил варианты. И далее пишут: «Пожалуйста, свяжитесь с нами, колл-центром, если до запланированного рейса осталось меньше 72 часов и вы хотите внести изменения в бронирование».

Так и сделал – позвонил на следующий день, но поздно – билеты аннулировали.

«Одно нажатие и все. И оказывается – даже если ошибешься, пути назад нет. И они сказали: «У вас больше нет билетов. Мы вам вернули…» Прислали мне ваучер на 27 евро. Звонил еще два раза, спрашивал варианты, мне сказали: «Мы можем продлить вам билеты, но нужно доплатить». За что платить дополнительно? «Потому что цены изменились». Еще 310 евро на оплату билета, который я уже купил», - возмущается мужчина. Представители «airBaltic» предоставили письменный комментарий, в котором пояснили, что авиакомпания уже проинформировала пассажира о причинах сложившейся ситуации.

«Зритель вручную заполнил форму отмены рейса. Билет аннулирован в соответствии с правилами соответствующего приобретенного класса билета, в случае аннулирования которого пассажиру возвращаются аэропортовые сборы (эта информация также доступна на сайте «airBaltic» и в самой форме запроса, где просим пассажиров ознакомиться с правилами отмены).

Пассажиру была предоставлена возможность продлить статус билета в соответствии с условиями соответствующего класса билета и наличием мест на конкретном рейсе на данный момент. Пассажир отказался от этой возможности».