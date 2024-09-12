«Сейчас потребители больше тратят деньги на продукты питания и развлечения», - полагает бизнес.

Российские магазины одежды и обуви столкнулись с резким сокращением числа покупателей: в июне–августе их количество уменьшилось на 10% год к году, сообщили «Коммерсанту» в Focus Technologies. В то же время показатель Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, сократился по стране всего на 2% год к году.

Россияне меняют подход к потреблению — они чаще покупают одежду по необходимости, а не по желанию, говорит директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В Fashion Consulting Group также отмечают тренд на «умную экономию»: покупатели стремятся сравнивать цены и зачастую выбирать универсальную одежду, которую можно долго использовать.

На рынок влияют растущие инфляционные ожидания россиян — по этой причине потребители частично переключились на более активное приобретение вещей длительного использования, включая мебель, технику и автомобили, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

«Сейчас потребители больше тратят деньги на продукты питания и развлечения», — говорит гендиректор Munz Group Кирилл Цеджинов.

Также снижение посещаемости магазинов одежды и обуви связано с перераспределением трат и переориентацией на онлайн-канал, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Это подтверждает гендиректор Finn Flare Ксения Рясова: у компании в августе на 10% год к году снизился трафик в магазинах, но выросли продажи на маркетплейсах.

Препятствует росту рынка одежды и теплая погода. «При смене сезона покупатели активно приобретают новую одежду, сейчас процесс откладывается», — пояснил президент Baon Илья Ярошенко.

Негативная конъюнктура может способствовать пересмотру планов ретейлеров в части дальнейшего развития. «Трафик — один из компонентов товарооборота, и когда этот показатель снижается, то сетям приходится пересчитывать бизнес-планы магазинов», — пояснил Цеджинов.

Многие российские ретейлеры уже пересматривают свои планы после активной экспансии в прошлом году, подтверждает Хакбердиева. Это может привести к активной ротации среди арендаторов, занимающих в торговых центрах относительно небольшие площади — 50–200 кв. м, полагает Ванчугов. Однако он добавляет, что это не якорные арендаторы и заменить их будет несложно.