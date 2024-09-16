Лоббизм по-латвийски: надо саморегистроваться и платить по полмиллиона евро

Почти треть (29%) предприятий из Евросоюза, опрошенных "Евробарометром", подтвердили, что при работе в Латвии в течение последних трех лет они испытывали помехи коррупционного свойства при проведении публичных закупочных конкурсов. Этот довольно тревожный показатель на прошлой неделе стал известен из документов, распространенных в Сейме.

«Ограниченная конкуренция и закрытые соглашения» – именно так в отчете Европейской комиссии 2024 года по правовой ситуации в Латвии охарактеризована ситуация в нашем государстве. Впрочем, нельзя сказать, что ничего не делается, чтобы улучшить ситуацию.

Достигнут известный прогресс – это в Брюсселе отмечают в отношении правовых актов ЛР по лоббизму. "Но правила осуществления еще обсуждаются", — признает Еврокомиссия. Официальной Риге рекомендовали утвердить отдельный Регистр лоббистов.

25 июня сего года ситуация, кажется, сдвинулась — Кабинет Министров принял пакет документов по лоббированию, и их предусматривается отправить в Сейм. Окончательная редакция еще не принята, но уже рассматриваются кары, в т. ч. поправки в Уголовный закон.

"До 2025 года планируется оценить необходимость вводить санкции за нарушение этого закона, — говорится в документе Еврокомиссии. — К тому же в соответствии с изначальным планированием по–прежнему предусмотрено, что регистр представительства интересов и система декларирования представительства интересов начнут действовать до 1 сентября 2025 год".

Международная антикоррупционная организация Transparency International уже указала Латвии, что реформу лоббизма "надо вводить своевременно"…

Абсурд бюрократии

Но в нашей стране не все согласны с позицией ЕС. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции на прошлой неделе изучила письмо Латвийской торгово–промышленной палаты (ЛТПП) № 3/988–14/24. В нем Янис Лиелпетерс, и. о. председателя правления, обратил внимание, что представляет "крупнейшее общество предпринимателей Латвии", в которое входят 3000 фирм и 3000 обществ. "Микро, малые, средние и большие предприятия всех регионов и отраслей, ассоциации, клубы предпринимателей городов и другие объединения предпринимателей".

Активно участвуя во всех дискуссиях по Закону об открытости представительства интересов, Торгово–промышленная палата считает необходимым "устранить огромный административный гнет для всех заинтересованных сторон".

Чтобы такового не было, "в основе в регистр представительства интересов было бы необходимо регистрировать юридические лица (организации, предприятия)". В свою очередь, "представители не обязаны отдельно регистрироваться как физические лица". Исключение, впрочем, можно сделать для тех, кто "систематически представляет свои или клиентские интересы".

В своей оценке ЛТПП сослалась на мнение министра юстиции Инесе Либини–Эгнере ("Новое Единство"), которая в июне сего года при вышеуказанном рассмотрении документов о лоббизме отметила: в предлагаемом законодательстве имеются многие области, могущие создать "неясности и проблемы". С ней отчасти согласилась и премьер Эвика Силиня ("Новое Единство"), призвавшая не допустить "абсурда бюрократии".

А поговорить?

"Было бы соразмерно регистрировать организации или предприятия, а не каждую персону отдельно", — подчеркивается в обращении Торгово–промышленной палаты. Тогда "было бы устранено, что регистр представительства интересов стал объемнейшим регистром под надзором Регистра предприятий".

Господин Лиелпетерис в своем письме подчеркивает, что "образование любой новой системы не должно оказывать негативного воздействия на до сих пор успешное общение негосударственного сектора с государственным управлением, а также уменьшать вовлечение общества в демократические процессы".

Торгово–промышленная палата за 12 месяцев приняла участие более чем в 100 заседаниях рабочих групп, совещаниях и прочих мероприятиях, причем не скрываясь. "Уже сегодня представители публичной власти фиксируют имена, фамилии и представляемую организацию участников собраний".

Между тем в первоначальном варианте предполагалось присвоить лоббистам–физическим лицам даже индивидуальные номера! Лоббисты должны были бы "самодекларироваться", а государство потом — проверять их по базам данных. Стоимость регистрации "представительства интересов" — около 500 000 евро.

На заседании Комиссии по обороне, внутренним делам и противодействию коррупции один из ее участников — отставной генерал полиции Эдмундс Зивтиньш ("Латвия на первом месте"), высказал и такое предположение: некое злонамеренное должностное лицо может написать на своего собеседника заявление о незаконном лоббизме, дабы помешать предпринимательской деятельности такового. Окажутся вовлечены правоохранительные органы — "будет процесс, придется оценивать".

"А человек никого не хотел лоббировать — просто поговорить", — заметил Э. Зивтиньш.