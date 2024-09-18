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Рижские мосты некому обслуживать: частные фирмы требуют все больше денег 1

Бизнес
Дата публикации: 18.09.2024
LETA
Рижские мосты некому обслуживать: частные фирмы требуют все больше денег

Из-за удорожания конкурс на обслуживание рижских мостов завершился безрезультатно, сообщил в среду на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге.

Заявки на конкурс подали два претендента, но оба не соответствовали требованиям. После повторного объявления конкурса через три месяца оба претендента подали новые предложения, однако на этот раз сумма самого дешевого предложения была уже примерно на 43% выше предыдущей, а предложение другого претендента подорожало на 14%.

Для обеспечения обслуживания мостов, путепроводов и туннелей в зимний период будет организована переговорная процедура с несколькими претендентами.

Предложения нужно подать в течение пяти дней, и после их оценки планируется, что победившее предприятие будет заниматься содержанием мостов до момента, пока в новом конкурсе не будет найден поставщик услуг на пятилетний период.

Содержание улиц Риги в ближайшие пять лет за 293,4 млн евро будут осуществлять объединение "Roadeks un LAU", компания "Vizii Urban", а также объединение предприятий "Eco Baltia vide".

#мосты
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • S
    SeaWolf
    19-го сентября

    Мост это стратегический объект и в некоторых странах их охраняют военные. Но только в Латвии стратегический объект можно отдать в частные руки!

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