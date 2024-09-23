Завод продает на 2 000 000 машин меньше, чем до ковидобесия.

Впервые за 84 года существования Volkswagen планирует закрытие заводов в родной ему Германии, а на бельгийском заводе Audi завершилось производство электрических моделей Q8 e-tron, и предприятие, похоже, тоже будет закрыто. Последний раз Volkswagen ликвидировал свои фабрики почти 40 лет назад: тогда это был один из американских заводов концерна.

Хотя, глядя на статистику Volkswagen, трудно заподозрить неладное: после ковидного спада в 2023 году продажи выросли, а финансовый оборот компании и вовсе пухнет: да, была зазубрина в 2020 году, но с тех пор — ежегодное увеличение. Если в 2019-м концерн наторговал на 252 миллиарда евро, в прошлом году — на 322 миллиарда.

Но это не отражает всей картины. Так, начавшийся было подъем 2023 года остановился, и первое полугодие 2024 года завершилось падением продаж на 0,6%. По итогам года концерн продаст в лучшем случае 9 миллионов автомобилей, что далековато от доковидных 11 миллионов. Продажи только в Европе упали на полмиллиона единиц от привычного уровня, а это равно мощности двух заводов, которые и планируют закрыть в Германии.

Между тем, Volkswagen может рассчитывать на только на политическую, но не финансовую поддержку со стороны федерального правительства Германии.

Так поддержал предприятие министр экономики и вице-канцлера ФРГ Роберт Хабек.

Он приехал на завод VW в Эмдене и рассказал рабочим, которые находятся в шаге от сокращения:

"VW должен решить большую часть своих задач самостоятельно", сообщает AFP. Однако политики должны проверить, "правильно ли они посылают сигналы рынку и могут ли они сделать их более четкими"

В виде «сигналов рынку» Хабек отвалил VW пониженные налоги на служебные электромобили и льготные условия для использования таких машин в коммерции.

Германский автоконцерн недавно объявил о планах закрыть один или даже два своих завода в ФРГ. Хабек призвал руководство концерна не делать этого, но реально действенных мер для этого не предложил.