Каждый член правления «airBaltic» получил за год больше, чем Ринкевич, Силиня и Бришкенс вместе взятые

Дата публикации: 26.09.2024
BB.LV
Каждый член правления «airBaltic» получил за год больше, чем Ринкевич, Силиня и Бришкенс вместе взятые

Латвия владеет акциями 74 компаний, среди них ряд предприятий энергетики, транспорта, культуры и здравоохранения. Для компаний, в которых единственным владельцем является государство - а всего их 62 - потолок зарплаты руководителей установлен законом, а в тех компаниях, в которых акциями владеют и другие акционеры, зарплаты руководителей не ограничены.

В число таких компаний входит и «airBaltic», которая уже долгое время находится в лидерах по размеру вознаграждения руководства, сообщают «360 ZIŅneši». В прошлом году председатель правления «airBaltic» Мартиньш Гаусс получил почти 830 тысяч евро зарплаты, тогда как каждый из членов правления получил более 300 тысяч евро.

С 2022 года вознаграждение руководства компании снизилось на несколько сотен тысяч евро. Для сравнения, в прошлом году президент Латвии получил почти 106 тысяч евро, премьер-министр - почти 109 тысяч евро, а министр сообщения - 89 тысяч евро. Соответственно, каждый из членов правления «airBaltic» получил в прошлом году больше, чем Ринкевич, Силиня и Бришкенс вместе взятые, а Гаусс получил зарплату более чем в два раза больше этого.

В «airBaltic» поясняют, что вознаграждение правления компании, несомненно, высоко в условиях Латвии, но, учитывая специфику отрасли и размер компании, это оправдано – делается для того, чтобы иметь возможность удерживать и заинтересовывать специалистов.

