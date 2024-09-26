С 1 ноября этого года изменятся цены на услуги мобильного оператора SIA «Latvijas mobilais telefons» (LMT), говорится в сообщении на сайте LMT.

В сообщении говорится, что в целях дальнейшего предоставления услуги «Интернет на телефоне» на самом высоком уровне с 1 ноября 2024 года изменятся условия договоров и ежемесячная плата.

Интернет на телефоне «Neatkarība» отныне будет стоить 15,99 евро в месяц, пакет услуг «Brīvība + Neatkarība» будет стоить 30,98 евро в месяц, а за предложение «Jauniešiem» придется платить 21,98 евро в месяц.

В свою очередь, в «Семейном пакете» плата за услугу «Neatkarība» составит 11,99 евро в месяц, плата за услугу «Brīvība + Neatkarība» составит 21,98 евро в месяц, а плата за «Mini + Neatkarība» составит 14,99 евро в месяц. При этом услуга «Интернет на телефоне 2 ГБ» будет закрыта.

LMT отмечает, что информация об изменениях в услугах уже доступна существующим клиентам на сайте «mans.lmt.lv». В заявлении компании говорится, что для LMT важно предлагать качественные и стабильные услуги, поэтому компания постоянно инвестирует в сетевую безопасность, инновационные технологии и развитие 5G, а также ответственное обслуживание клиентов.