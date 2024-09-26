Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Важная информация для клиентов: с ноября цены на услуги LMT ощутимо вырастут 1 4236

Бизнес
Дата публикации: 26.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Важная информация для клиентов: с ноября цены на услуги LMT ощутимо вырастут

С 1 ноября этого года изменятся цены на услуги мобильного оператора SIA «Latvijas mobilais telefons» (LMT), говорится в сообщении на сайте LMT.

В сообщении говорится, что в целях дальнейшего предоставления услуги «Интернет на телефоне» на самом высоком уровне с 1 ноября 2024 года изменятся условия договоров и ежемесячная плата.

Интернет на телефоне «Neatkarība» отныне будет стоить 15,99 евро в месяц, пакет услуг «Brīvība + Neatkarība» будет стоить 30,98 евро в месяц, а за предложение «Jauniešiem» придется платить 21,98 евро в месяц.

В свою очередь, в «Семейном пакете» плата за услугу «Neatkarība» составит 11,99 евро в месяц, плата за услугу «Brīvība + Neatkarība» составит 21,98 евро в месяц, а плата за «Mini + Neatkarība» составит 14,99 евро в месяц. При этом услуга «Интернет на телефоне 2 ГБ» будет закрыта.

LMT отмечает, что информация об изменениях в услугах уже доступна существующим клиентам на сайте «mans.lmt.lv». В заявлении компании говорится, что для LMT важно предлагать качественные и стабильные услуги, поэтому компания постоянно инвестирует в сетевую безопасность, инновационные технологии и развитие 5G, а также ответственное обслуживание клиентов.

×
Читайте нас также:
#цены
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
37
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео