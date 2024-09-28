Заявление Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) об отмене санкций против «ABLV Bank» является для Латвии значимым и важным шагом, который поможет привлечь новые инвестиции, сообщил посол США в Латвии Кристофер Робинсон.

Посол подчеркнул, что Латвия сегодня уже не та, что была в 2018 году, когда США пригрозили применить санкции против «ABLV Bank» в связи с серьезными опасениями по поводу отмывания денег.

За последние годы, по мнению Робинсона, страна добилась невероятных успехов, начиная с создания сильной независимой Службы финансовой разведки и усиления регуляторных возможностей Банка Латвии, заканчивая принятием Сеймом ряда норм по усилению борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем, а также правил для предотвращения и противодействия коррупции.

Робинсон упомянул события последних двух недель, когда президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр экономики Виктор Валаинис (СЗК) возглавили делегацию бизнесменов в США. Посол подчеркнул, что заявление «FinCEN» будет полезно, чтобы помочь Латвии привлечь инвестиции и капитал, а страна сможет развивать свою экономику.

«На мой взгляд, это важный символ того, чего Латвия добилась за последние годы в предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем», - сказал посол США.

По его словам, Латвия в настоящее время является «лидером, золотым стандартом в борьбе с отмыванием денег и в том, как создать сильную систему с участием правительства и частного сектора».

По его мнению, это отличный пример для Европы, как действовать в подобных ситуациях. Посол подчеркнул, что в настоящее время, когда Россия пытается избежать санкций, занимается «экспортом коррупции» по всему миру, чтобы продолжить войну, Латвия является сильным партнером со строгими институтами, которые могут способствовать ее предотвращению.

Он также отметил, что Латвия является безопасным и сильным местом для инвестиций. Когда компании и банки поедут в Латвию, чтобы потенциально инвестировать в страну, они больше не увидят уведомление о санкциях «FinCEN».

«Теперь мы можем сосредоточиться на будущем, подумать о положительных аспектах и возможностях, которые есть у Латвии», - сказал Робинсон, подчеркнув, что это действительно важный шаг вперед в привлечении инвестиций.

Он признал, что не может говорить о частном секторе в США, но этим летом в Латвию приехала торговая делегация Калифорнии, в составе которой много конгрессменов, чтобы поговорить о двустороннем партнерстве, а в США побывала делегация латвийских бизнесменов.

Робинсон отметил, что единственный способ, которым Латвия действительно может фундаментально развивать свою экономику, – это иностранный капитал и инвестиции. Именно поэтому заявление «FinCEN» является позитивным знаком, поскольку оно может помочь привлечь инвестиции в будущем.

«Это объявление является полезным символом для дальнейшего движения вперед, но оно также является напоминанием о том, что мы не можем просто отдыхать. Всегда нужно работать над поддержанием режима борьбы с отмыванием денег и борьбы с коррупцией», - сказал посол.

Он подчеркнул, что в Латвии есть сильные институты, поэтому Латвия и дальше будет привлекательным местом для инвестиций.

Как сообщалось, в феврале 2018 года «FinCEN» выступил с заявлением о планируемых санкциях, указав, что «ABLV Bank» является иностранным финансовым институтом, представляющим основной риск отмывания денег. В 2018 году «ABLV Bank» лишился банковской лицензии, прекратил деятельность банка и начал необратимую ликвидацию.

На этой неделе «FinCEN» объявил об отмене санкций против «ABLV Bank».