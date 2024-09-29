FT: в Таиланде начали выплачивать гражданам деньги для стимулирования экономики.

Правительство Таиланда начало выплачивать гражданам деньги для стимулирования экономики. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Власти запустили 25 сентября программу стимулирования экономики, в которую заложили 14 миллиардов рублей. Во время первого этапа программы деньги выделят 14,5 миллиона гражданам из уязвимых слоев населения. Также выплаты назначат людям с ограниченными возможностями.

Выплачивать планируется по 300 долларов.