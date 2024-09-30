Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дом Москвы со скидкой: продавцы уценили конфискованное здание 1 2156

Бизнес
Дата публикации: 30.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Дом Москвы со скидкой: продавцы уценили конфискованное здание

Государственное АО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) предложит купить Дом Москвы на улице Марияс в Риге на повторном аукционе по стартовой цене в 2,856 миллиона евро, сообщает официальное издание "Latvijas vēstnesis".

Это на более, чем на 700 тысяч евро дешевле, чем предыдущая цена.

Аукцион начнется во вторник, 1 октября 2024 года, и завершится 31 октября 2024.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны до 21 октября 2024 года внести залог в размере 10% от начальной цены объекта. Объект должен быть оплачен в течение двух недель.

Напомним, что на предыдущем аукционе, который начался 20 августа 2024 года и завершился 19 сентября, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро.

Однако, не нашлось ни одного желающего купить проблемную недвижимость, конфискованную властями Латвии у правительства Москвы.

×
Читайте нас также:
#недвижимость
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео