Государственное АО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) предложит купить Дом Москвы на улице Марияс в Риге на повторном аукционе по стартовой цене в 2,856 миллиона евро, сообщает официальное издание "Latvijas vēstnesis".

Это на более, чем на 700 тысяч евро дешевле, чем предыдущая цена.

Аукцион начнется во вторник, 1 октября 2024 года, и завершится 31 октября 2024.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны до 21 октября 2024 года внести залог в размере 10% от начальной цены объекта. Объект должен быть оплачен в течение двух недель.

Напомним, что на предыдущем аукционе, который начался 20 августа 2024 года и завершился 19 сентября, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро.

Однако, не нашлось ни одного желающего купить проблемную недвижимость, конфискованную властями Латвии у правительства Москвы.