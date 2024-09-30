Более 2 тысяч человек приняли участие в опросе портала bb.lv, посвященному судьбе железной дороги Rail Baltica. Большинство респондентов оказались пессимистами.

Почти три четверти опрошенных (72 процента) не верят в то, что Rail Baltica будет когда-либо построена.

Недоверчивых латвийцев сложно упрекать в пессимизме, учитывая, что по ходу дела чудо-дорога подрожала на миллиарды евро, ее сдача в эксплуатацию постоянно переносится, а схема прохождения по территории ЛР регулярно меняется.

Еще 19 процентов опрошенных все же верят, что дорогу построят – «когда-нибудь после 2040 года». Проверить справедливость этого мнения удастся не скоро.

Есть 6 процентов оптимистов. Они считают, что поезда по Rail Baltica побегут до 2040 года. Хорошо бы.

И, наконец, 3 процента опрошенных продемонстрировали супер-оптимизм – дорога будет построена в срок, к 2030 году!

Есть подозрение, что среди проголосовавших за 2030 год могут быть чиновники Министерства сообщений и члены правления ООО Eiropas Dzelzceļa līnijas – компании, которая продвигает проект железной дороги.