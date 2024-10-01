В следующем году планируется увеличить ставку акцизного налога на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а с 2027 года - повысить акциз на табачные изделия, предусматривают поданные Минфином на согласование поправки к закону об акцизном налоге.

Как отмечает Минфин, пересмотр ставок налога необходим, чтобы частично компенсировать снижение поступлений налогов на рабочую силу и увеличить доходы бюджета в условиях, когда необходимо финансирование для обеспечения внешней и внутренней безопасности и других важных мер.

В результате планируемых изменений в 2025 году в государственный бюджет поступит 42,87 млн евро.

Изменения ставок акцизного налога приведут к тому, что цена 1 литра дизельного топлива в 2025 и 2026 годах вырастет на 3,2 цента ежегодно, а цена литра бессвинцового бензина - на 2,7 цента в год. Цена 1 литра автогаза может вырасти в 2025 и 2026 годах на 1,9 цента в год.

По расчетам Минфина, налоговые изменения приведут к увеличению расходов на коммерческий транспорт примерно на 64 цента на 100 км при среднем расходе дизельного топлива 20 литров на 100 км.

Стоимость природного газа для отопления из-за изменения акциза увеличится для населения на 2,7 цента за кубический метр в год, стоимость сжиженного газа - на 5,3 цента за килограмм, стоимость дизельного топлива для отопления - на 5,8 цента за литр в 2025 году и на 3,2 цента за литр в 2026 году.

С 2025 года также планируется повысить ставку акцизного налога на безалкогольные напитки с содержанием сахара до 8 граммов на 100 миллилитров с 7,4 евро до 11 евро за 100 литров. Это увеличит стоимость напитков на 4 цента за литр.

С 2027 года в целях гармонизации ставок акцизного налога с другими странами Балтии будет повышена ставка акциза на алкогольные напитки, включая пиво, на табачные изделия и их аналоги.

По расчетам Минфина, в 2027 году цена бутылки крепкого спиртного напитка объемом 0,5 литра (крепостью 40%) может вырасти на 0,15 цента, бутылки вина (0,75 литра) - на 6 центов, бутылки пива объемом 0,5 литра (крепостью 5,2%) - на 2 цента.

В результате изменения налогов цена пачки сигарет в 2027 году увеличится на 46 центов, пачки нагреваемого табака (5,3 грамма) - на 19 центов, 40-граммовой пачки курительного табака - на 62 цента, пачки сигар или сигарилл (10 штук) - на 29 центов. Цена жидкости для заправки электронных сигарет объемом 2 миллилитра вырастет на 10 центов, 10 миллилитров - на 48 центов.

В законопроекте также установлен лимит в 200 литров топлива для въезжающих из третьих стран коммерческих транспортных средств. Въезд в Латвию коммерческого автотранспорта, объем топлива в стандартном топливном баке которого превышает 200 литров, будет запрещен.