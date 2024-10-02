"Две экономики Латвии" — под таким заглавием был представлен Комиссии по долгосрочному развитию Сейма от банковского экономиста Петериса Страутиньша.

На заглавном слайде красовалась карта страны в инфракрасном спектре: громадное пятно посредине, несколько пятнышек к западу, на востоке скорей мелкая сыпь. И весьма большие пространства без признаков какого–либо теплового излучения, свидетельствующего о социально–экономической активности…

Сельский час

Проанализировав фонды заработной платы примерно 2400 предприятий, выдаваемой работающим на экспорт трудящимися страны, финансовые эксперты выделили ведущий сектор экономики, который движет Ригой — это информационные технологии и бизнес–услуги. Здесь столица абсолютный лидер, превышающий показатели всей прочей Латвии даже не в разы, а в десятки раз.

Рига опережает прочую страну в транспорте. Хотя с административной точки зрения Рижский аэропорт и вся сопутствующая инфраструктура расположены в Марупском крае, который относится к Видземе.

С другой стороны, в прочей экономической активности, в которой производятся реальные продукты, столица превалирует вовсе не очевидно: так, прочие регионы обгоняют Ригу не только в сельском хозяйстве и добывающей промышленности, а также в лесной отрасли — что совершенно объяснимо с точки зрения экономической географии, но также в инженерии, производстве продуктов и напитков.

В разделе "прочая промышленность" Рига и регионы практически равны.

Более детально проанализировав структуру добавленной стоимости, производимой в столице, Центральное статистическое управление указало на первое место торговли (18%), второе — промышленности (13%), третье — коммерческих услуг (12%), четвертое — образования и медицины (11%), пятое — информации и связи (10%). Ваш автор и его коллеги, по всей вероятности, относимы именно к последней категории, чем очень горды — ибо нам удалось опередить даже такого монстра, как государственное управление Латвии, которое, понятным образом, сконцентрировано именно в Риге, однако производит всего 8% добавленной стоимости.

Это — если верить ЦСУ, а так величину правительственного участия можно было бы признать отрицательной…

Если же взять структуру добавленной стоимости в провинции, то сразу все становится с головы на ноги. Как принято в традиционной аграрно–индустриальной экономике, первое место за перерабатывающей промышленностью (23%).

Ну а второе и третье делят сельское хозяйство и добыча природных ресурсов, за которыми следуют образование и медицина (оба по 14%), на шестом — торговля (13%), а седьмое место заняло госуправление (10%).

Зарплатная отрасль

Характерно, что энергетика и сопутствующие отрасли заняли в регионах те же 4% добавленной стоимости, хотя Рига может похвастаться только двумя крупными ТЭЦ, а все три ГЭС Даугавского каскада трудятся по краям.

"Ясно, кто в прошлом году был локомотивом", — с довольным видом указывает слайд банковских экспертов, на коем огромная голубая колонна величиной свыше 100 млн евро демонстрирует прирост фонда зарплат в предприятиях Риги, которые экспортировали информационные технологии и бизнес–услуги.

Примерно половину от этого объема, более 50 млн евро, насчитывают выросшие оклады и премии предприятий транспорта, также в столице. Для сравнения — в номинации "химия и фармацевтика" раз в 10 меньшие показатели.

Петерис Страутиньш подчеркнул, что предприятия, чьей специализацией является софт, почти половину своего оборота вкладывают именно в зарплатную статью. В отличие от материалоемких отраслей, например, машиностроения.

Председатель Комиссии по долгосрочному развитию Угис Митревицс (Национальное объединение) обратил внимание, что Министерство умного развития и охраны среды представит предварительный отчет по плану развития страны в 2021–2027 гг. только в будущем году.

Поэтому такие доклады, как подготовленный П. Страутиньшем, особо ценны. Это своего рода "моментальное фото" народного хозяйства страны.

