В публичном пространстве всё чаще звучат идеи о введении так называемого налога на сверхприбыль или налога солидарности для продавцов топлива. Политически это преподносится как инструмент ограничения цен и обеспечения дополнительных поступлений в государственный бюджет, считает эксперт по рынку топлива Алексей Шведов.

Однако за громкими лозунгами скрывается гораздо более сложная реальность — такой механизм не только не сможет остановить рост цен на мировых рынках, но в долгосрочной перспективе может навредить именно конечным потребителям.

Прежде всего следует признать очевидное — цены на топливо в Латвии не формируются изолированно. Они напрямую зависят от мировых рынков нефти и нефтепродуктов, особенно от котировок физического рынка, то есть цен Platts. Если цены на мировых рынках растут, никакой местный налог солидарности этот процесс остановить не сможет.

Введение нового налога неизбежно означает дополнительные административные расходы для компаний. В рыночной экономике такие расходы в долгосрочной перспективе всегда включаются в конечную цену. Иными словами, за политически популярные эксперименты в итоге платит потребитель, уверен эксперт.

Сам термин «налог на сверхприбыль» во многом является инструментом политической коммуникации. Слово «сверхприбыль» вызывает у общества эмоциональную реакцию, особенно в период роста цен и экономического давления на население. Однако в реальности речь идёт не о классическом фискальном инструменте. Скорее это механизм регулирования рынка и ограничения прибыли с элементами конфискации, практическое влияние которого на экономику может оказаться гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в дискуссиях о платеже солидарности до сих пор чётко не определён механизм так называемой «объективно рассчитанной цены». В первоначальном варианте такая формула вообще отсутствовала в тексте законопроекта. Это вызывает обоснованные вопросы — как можно принимать регулирование, если неясен главный элемент, по которому будут оцениваться цены и прибыль?

Формирование цен на топливо — сложный процесс, на который влияют не только цены на сырьё, но и логистика, поддержание резервов, валютные колебания, цепочки поставок и другие факторы. Установленные на политическом уровне «потолки» цен или прибыли не способны объективно отражать такую систему. В результате существует риск, что в отдельные периоды торговля топливом станет нерентабельной.

Это, в свою очередь, означало бы гораздо более серьёзные последствия, чем просто рост цен. Продавцы топлива были бы вынуждены сокращать инвестиции в развитие автозаправочных станций, инфраструктуру и качество обслуживания клиентов. Снизились бы возможности создавать новые рабочие места, улучшать условия труда и инвестировать в качество услуг.

В долгосрочной перспективе нехватка инвестиций приводит к консолидации рынка — более слабые участники уходят с рынка, конкуренция сокращается, а в результате цены растут ещё сильнее. Именно конкуренция, а не административные ограничения, является главным механизмом, который помогает удерживать цены на разумном уровне в долгосрочной перспективе.

Кроме того, нельзя исключать и сценарии, при которых в отдельные периоды автозаправочные станции будут вынуждены ограничивать или даже прекращать продажу топлива, если регулирование сделает её экономически невозможной. Тогда речь уже будет идти не только о ценах, но и о физической доступности топлива для жителей и предприятий.

Поэтому платёж солидарности не является решением проблемы цен на топливо. Это политически громкий, но экономически рискованный инструмент, последствия которого в долгосрочной перспективе сильнее всего почувствуют именно те люди, в интересах которых он якобы предлагается — конечные потребители.