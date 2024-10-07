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В Латвии обнаружили десятки тысяч молодых бездельников. Как отправить их на работу? 3

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2024
LETA
В Латвии обнаружили десятки тысяч молодых бездельников. Как отправить их на работу?

Приблизительно 27 тысяч молодых людей в Латвии не работают и не учатся. Почти столько жителей в седьмом по величине городе страны Резекне.

От политиков звучат различные предложения по решению нехватки рабочей силы, но на эту группу молодежи обращают внимание лишь опосредованно.

Безработица среди молодежи в Латвии последние годы заметно сократилась. Если в 2011 году в Государственном агентстве занятости было зарегистрировано более 28 тысяч человек в возрасте от 15 до 29 лет, то за 12 лет их число сократилось на 75%. Но не все молодые люди-безработные зарегистрированы в ГАЗ.

Центральное статистическое управление уже с 2011 года обобщает данные о так называемой NEET-молодежи - людях трудоспособного возраста, которые не учатся и не работают. Подсчеты, правда, лишь приблизительные. С 2011 года число таких людей сократилось почти втрое - с 80 до 27 тысяч.

Несмотря на то, что это примерно 10% всей молодежи в этой возрастной группе, общее число намного превышает численность населения в таких крупных городах, как Огре, Валмиера или Екабпилс, в каждом из которых проживает примерно 22 тысяч человек.

У политиков разные идеи по решению нехватки рабочей силы: МВД планирует повысить возрастной порог для приема на службу, Сеймом в мае утверждены поправки к закону, облегчающие привлечение иностранных работников, а министр благосостояния Аугулис говорил об урезании отпуска по уходу за детьми. А вот о идей по привлечению неработающей молодежи нет.

В Министерстве образования и науки считают, что главной проблемой прерывания учебы в школе являются недочеты в системе образования и нехватка персонала поддержки. Само министерство, впрочем, данные не собирает, там руководствуются заявлениями самоуправлений, так как именно они собирают сведения от населения.

Одним из решений может стать установление среднего образования в качестве обязательного. Об этом говорят давно. В 2017 году тогдашний министр образования Карлис Шадурскис отметил, что отказ от обязательного среднего образования был одной из самых больших ошибок.

В МОН сейчас не рассматривают идею о возвращении к этой норме, но в министерстве есть задумка установить образование в качестве обязательного до 18 лет. Как это может выглядеть и что будет означать для молодежи, конкретного плана пока нет.

Zinas.tv3.lv

#работа #молодежь
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    7-го октября

    А где вы их видели? Они не хотят за копейки работать в Латвии, они все за границей. То, что они регистрируются ГАС, так они как раз знают, что там делать нечего, а в Латвии они только числятся, 90% из них уже забыли, где она.

    32
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    11-го октября

    Глупости не говорите, кто куда уехал, единицы?.. Это уже не актуально, как ещё лет так 10 назад.. Проблема ближе, чем кажется.. Многие не работают или работают не официально (а это не отследишь) из-за того, что не малую часть, судебные исполнители душат, а работать и так за небольшую зарплату, так ещё что бы у тебя половина ежемесячно с счёта выветрилась, так себе перспектива. И повторюсь, уезжают единицы, за границей тоже уже ни так радужно, как ещё несколько лет назад, там своих нахлебников хватает, кто годами на пособие живёт, с короткими перерывами, и набирать стараются специалистов, сварщиков и тд, а простые малолетки, там нафиг не нужны, своих хватает. И прекращайте с этой песней, вымирает, уезжают и тд. Да уезжают, но единицы, кто либо что-то из себя представляет либо есть к кому и куда, там сейчас зарплаты тоже поубавилось, а цены на аренду жилья и тд, не дешевле чем в Риге! Я знаю что говорю,кто-то даже и наоборот возвращается!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го октября

    Убрать соцподачки. Либо работай, либо сдохни голодая.

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