В Латвии обнаружили десятки тысяч молодых бездельников. Как отправить их на работу?

Приблизительно 27 тысяч молодых людей в Латвии не работают и не учатся. Почти столько жителей в седьмом по величине городе страны Резекне.

От политиков звучат различные предложения по решению нехватки рабочей силы, но на эту группу молодежи обращают внимание лишь опосредованно.

Безработица среди молодежи в Латвии последние годы заметно сократилась. Если в 2011 году в Государственном агентстве занятости было зарегистрировано более 28 тысяч человек в возрасте от 15 до 29 лет, то за 12 лет их число сократилось на 75%. Но не все молодые люди-безработные зарегистрированы в ГАЗ.

Центральное статистическое управление уже с 2011 года обобщает данные о так называемой NEET-молодежи - людях трудоспособного возраста, которые не учатся и не работают. Подсчеты, правда, лишь приблизительные. С 2011 года число таких людей сократилось почти втрое - с 80 до 27 тысяч.

Несмотря на то, что это примерно 10% всей молодежи в этой возрастной группе, общее число намного превышает численность населения в таких крупных городах, как Огре, Валмиера или Екабпилс, в каждом из которых проживает примерно 22 тысяч человек.

У политиков разные идеи по решению нехватки рабочей силы: МВД планирует повысить возрастной порог для приема на службу, Сеймом в мае утверждены поправки к закону, облегчающие привлечение иностранных работников, а министр благосостояния Аугулис говорил об урезании отпуска по уходу за детьми. А вот о идей по привлечению неработающей молодежи нет.

В Министерстве образования и науки считают, что главной проблемой прерывания учебы в школе являются недочеты в системе образования и нехватка персонала поддержки. Само министерство, впрочем, данные не собирает, там руководствуются заявлениями самоуправлений, так как именно они собирают сведения от населения.

Одним из решений может стать установление среднего образования в качестве обязательного. Об этом говорят давно. В 2017 году тогдашний министр образования Карлис Шадурскис отметил, что отказ от обязательного среднего образования был одной из самых больших ошибок.

В МОН сейчас не рассматривают идею о возвращении к этой норме, но в министерстве есть задумка установить образование в качестве обязательного до 18 лет. Как это может выглядеть и что будет означать для молодежи, конкретного плана пока нет.

Zinas.tv3.lv